Nicola Palombaro nuovo presidente ANPI Pescara

PESCARA – Il Comitato Provinciale dell’A.N.P.I. “Ettore Troilo” di Pescara ha eletto all’unanimità, come nuovo Presidente provinciale, Nicola Palombaro, al quale vanno gli auguri per un proficuo lavoro in questo periodo delicato. Al Presidente uscente, Luca Prosperi, va il ringraziamento per la dedizione e la capacità con cui ha guidato l’Associazione negli anni precedenti.

L’A.N.P.I. Pescara proseguirà le sue attività con il medesimo spirito che l’ha contraddistinta sinora: concorrere alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito antifascista che ne ha dettato gli articoli.