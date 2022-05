Evento finale di “TecnicaMente – Dall’aula all’azienda” a Teramo

TERAMO – Venerdì 13 maggio 2022, presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, diretto dalla prof.ssa Stefania Nardini, si è svolto l’evento finale di TecnicaMente – Dall’aula all’azienda. TecnicaMente è un progetto di Adecco Italia che coinvolge gli istituti tecnici italiani con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta, creando un momento di confronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio interessate a incontrare e inserire giovani di talento nelle loro realtà.

Adecco mette a disposizione tutti gli strumenti utili affinché i ragazzi, ultimati gli studi superiori, possano essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro individuando una professione che possa permettere di esprimere tutto il loro talento.

Nel corso dell’evento gli studenti della classe 5A Elettrotecnica dell’Istituto hanno avuto l’opportunità di presentare alle aziende del territorio il progetto dal titolo “Progettazione di un banco con supervisione per l’inserimento di un insieme di tappi antintrusione nella tubazione di scarico di un’automobile”, sviluppato durante il loro percorso di studio e per il quale è stato necessario applicare conoscenze e competenze tecniche.

Per l’attuazione del progetto sono stati utilizzati alcuni apparati Siemens (PLC S7-1214, HMI TP-700 Comfort e periferia decentrata ET-200 SP) in dotazione nel laboratorio di Automazione dell’Istituto e un prototipo fornito dall’azienda madrina Purem S.p.A. di Castellalto (TE) che ha proposto il progetto agli studenti e che, in collaborazione con Riccardo Di Gabriele, docente di Sistemi Automatici dell’Istituto, coadiuvato dall’Assistente Tecnico Gianni Giovannucci, li ha supportati nelle fasi di sviluppo e realizzazione.

Tale progetto sta partecipando alla tredicesima edizione delle “OlimpiadiAutomazione” Siemens. Agli studenti sarà offerta la partecipazione ad attività post-diploma gestite da Adecco volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

Sono intervenuti i rappresentanti delle seguenti aziende:

Adecco: Marta Angelozzi, Luca Di Giammatteo e Alessia Di Vona

Siemens: Giancarlo Rolando Lanzone, Referente scuola-università per il Centro-Sud Italia del Gruppo Siemens S.C.E. (Siemens Cooperates with Education).

Purem: Marco Matteucci – Plant Manager

Btflex SRL: Nicola Gronchi – Plant Manager

Susta SRL: Berardo Diodati – Accounting Manager

U.Form SRL: Paolo Montefiore – Plant Manager

Golden Lady: Pergiorgio Pini – Plant Manager

Lazzaroni: Ambra Di Girolamo – Customer Service Specialist

FairConnect: Giorgio Boccanera – End User Service Manager

Per Confindustria Teramo ha partecipato Giammaria De Paulis.

Le aziende presenti hanno avuto la possibilità di presentarsi alla platea degli studenti, illustrando le opportunità professionali e di sviluppo di carriera offerte nelle loro realtà.

Hanno partecipato all’evento anche il Referente d’Istituto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), prof. Marcello Farinelli, e in modalità online tutte le classi quarte dell’Istituto che si sono collegate dalle rispettive aule tramite il link creato dall’Animatore Digitale, prof. Alfredo Centinaro.