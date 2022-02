Evento di educazione ambientale a Loreto Aprutino: ecco come è andata

LORETO DEGLI ABRUZZI – In data 7 febbraio 2022, in occasione della IX Pausa Didattica, presso il giardino della scuola dell’infanzia Cappuccini di Loreto Aprutino, si è svolto un evento di educazione ambientale dedicato alle piante mediterranee. Sono stati piantati 50 giovani arbusti di rosmarino che vanno ad arricchire il patrimonio di essenze già presente all’interno degli spazi del “Giardino Profumoso” costruito e gestito dai bambini, dalle docenti, e dalla Comunità educante.

L’idea del progetto, maturata nel 2014 da una sinergia tra le maestre della scuola dell’Infanzia, Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus e l’Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino, ha portato a una riqualificazione di tutta l’area antistante al plesso scolastico. Nel progetto di recupero furono coinvolte anche le famiglie dei bambini che si impegnarono, tramite il Co.n.al.pa., in una campagna di raccolta fondi.

Nell’anno 2022 si torna a piantare e a migliorare il Giardino Profumoso.

Hanno partecipato all’evento il presidente del Co.n.al.pa. ed esperto di giardini Alberto Colazilli, l’Amministrazione Comunale con la presidente del Consiglio Comunale Daniela Valentini, le docenti e tutti i bambini della scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Loreto Aprutino. Dopo una spiegazione sull’importanza delle piante mediterranee da parte di Colazilli e i saluti dell’Amministrazione comunale, i bambini sono stati ordinati per gruppi, piantando e realizzando le varie macchie a rosmarino. Le piantine sono state donate dal Co.n.al.pa.

“E’ stato un evento bellissimo, che ha visto la partecipazione attiva di tutti i bambini, i quali mi hanno posto svariate domande sulla vita e il linguaggio delle piante e degli alberi”, commenta soddisfatto Colazilli. “Con la nostra associazione abbiamo da subito sposato l’idea di riqualificare questo spazio verde prima abbandonato. Adesso sta nascendo un giardino mediterraneo in cui tutti i bambini possono fare educazione ambientale. In futuro ci saranno nuove occasioni per continuare il restauro”.

Soddisfazione da parte delle docenti della scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo di Loreto Aprutino: “L’intento comune di noi docenti dell’I.C di Loreto Aprutino, è quello di ri-progettare ambienti e situazioni, per nutrire i pensieri e l’immaginazione dei bambini fuori dalla porta scolastica e precisamente nell’ambiente naturale, come spazio altro per le esperienze e per un’educazione alla cittadinanza attiva”.