Eventi di Natale a Giulianova: il programma completo 2021

Presentato il calendario delle manifestazioni natalizie. Allestiti un Palaeventi, una ruota panoramica e una pista per il pattinaggio sul ghiaccio. Inizio ufficiale delle feste, l’ 8 Dicembre

GIULIANOVA – Musica, comicità, giochi e sport, nel calendario degli eventi natalizi presentati questa mattina in sala consiliare dal Sindaco Jwan Costantini e dagli assessori Marco Di Carlo e Paolo Giorgini. Torneranno, quest’anno, il Palaeventi e la ruota panoramica in piazza del Mare, oltre alla pista per il pattinaggio sul ghiaccio in piazza Fosse Ardeatine. L’ 8 Dicembre è il giorno in cui si aprirà ufficialmente il periodo delle Feste, con l’accensione delle luminarie e tante iniziative in piazza.

Ad aprire il programma, però, sono, già a partire da oggi e fino a domenica, la mostra evento “L’ Amor che move l’ sole e l’altre stelle” in centro storico, e il “Mercatino dello Splendore”, nel piazzale del santuario. Tre i concerti di musica leggera: Rondo da Sosa ( 18 Dicembre), Sergio Caputo ( 2 Gennaio) e Adriano Pappalardo (8 Gennaio). Ancora musica, al Palaeventi, il 19 Dicembre, stavolta assolutamente in linea con il periodo. Ad esibirsi, infatti, sarà il gruppo Gospel Beato Nunzio.

Il concerto “Quanno nascette Ninno”, a cura dell’associazione Unica Stella, sarà invece la colonna sonora del giorno di Santo Stefano, il 26 Dicembre, nella chiesa di Sant’Antonio. Nello stesso giorno, ma al Palaeventi, il trascinante cabaret di ‘ Nduccio animerà uno spettacolo e una tombolata di beneficenza. Secondo appuntamento con la comicità abruzzese, quello del 5 Gennaio con Vincenzo Olivieri. Capodanno in musica, nella notte del 24, con Exentia Live Band e una cena spettacolo.

L’ingresso è libero da mezzanotte. Tra gli eventi sportivi, un incontro di boxe, protagonista Edoardo D’Addazio, e il 19 Dicembre, alle 15.30, la manifestazione “Zumba Christmas”. Immancabili, il concerto di Capodanno e la discesa della Befana, il 6 Gennaio.

“Dove eravamo rimasti…disse qualcuno. Ecco, – commenta l’assessore alle Manifestazioni Marco Di Carlo – noi eravamo rimasti al 2019, e da lì riprendiamo il discorso. Il discorso è quello di chi vuole creare un’atmosfera d’attesa e di gioiosità e credo che, almeno quest’anno, dopo tante restrizioni, può dire di esserci riuscito. Certo, saranno messe in atto tutte le misure anti contagio, ma le occasioni di allegria e di divertimento non mancheranno. Come per il cartellone estivo, abbiamo cercato di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti, sperando che davvero il nuovo anno sia quello di una ritrovata normalità”.

L’assessore alla Cultura Paolo Giorgini ha pure sottolineato la varietà e la qualità delle scelte. “Tengo molto alle iniziative “dantesche” avviate oggi – ha detto – Come anche la proposta del 26 dell’associazione Unica stella, l’evento riporta la parte antica della città, le chiese e i nostri monumenti, al centro dell’attenzione e della frequentazione dei giuliesi. Un altro tassello per la rivitalizzazione del centro storico credo sia stato messo”.

Soddisfatto anche il Sindaco Costantini che registra il mantenimento di un livello “alto” degli eventi. “Cultura e intrattenimento continuano a stupirci – ha detto – Dove c’era veramente poco stiamo facendo molto, direi il massimo. I risultati non solo si vedono, ma si sentono. L’aria è cambiata: ad essere fredda è solo la temperatura esterna, perchè il calore che cerchiamo di comunicare è un dato evidente, un dato che ha il tepore, i colori e gli odori di un Natale che torna ad essere di festa”.