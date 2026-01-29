Eventi in Abruzzo nel weekend dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026

REGIONE – Un fine settimana ricco di appuntamenti attende il pubblico abruzzese, con spettacoli che spaziano dalla memoria storica alla prosa civile, dall’improvvisazione teatrale alla grande opera. Tra Atri, Lanciano, L’Aquila, Pescara e Sulmona, palcoscenici e sale teatrali si animano con proposte diverse e di qualità, offrendo un percorso culturale che attraversa generi, linguaggi e sensibilità artistiche. Di seguito alcuni degli appuntamenti in programm0a dal 30 gennaio. Vi ricordiamo però di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Teatro e Spettacoli

Il fine settimana teatrale in Abruzzo si apre venerdì 30 gennaio ad Atri, dove alle 21:00 il Teatro Comunale ospita “HAOHS”, una performance dedicata alla memoria della Shoah e dei genocidi, firmata da Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura, con ingresso libero fino a esaurimento posti. La programmazione prosegue sabato 31 gennaio con tre appuntamenti: a Lanciano, alle 21:00, il Teatro “F. Fenaroli” propone “Il Padrone”, intenso spettacolo di prosa dedicato ai temi della coscienza civile; all’Aquila, sempre alle 21:00, lo Spazio Rimediato presenta “Tutto il superfluo necessario: Lo spettacolo lo scrivi tu”, un coinvolgente show di improvvisazione in cui il pubblico guida la scena; mentre alle 21.30 il Teatro Cordova di Pescara porta in scena “Lu trene passe… e arpasse”. La rassegna si chiude domenica 1° febbraio a Sulmona, dove alle 17:30 il Teatro Maria Caniglia accoglie “Elisir d’Amore”, prestigiosa produzione operistica inserita nella stagione di prosa e musica.

Cinema

Tutte le sere, alle 18, al Cinema Astra di Avezzano proiezione di “Parola di Tommaso”, il film che intende riportare alla luce la figura di Tommaso da Celano, frate e letterato vissuto tra il 1190 e il 1265, noto per essere stato il primo biografo di San Francesco d’Assisi

Concerti e Musica

Venerdì 30 gennaio a Pescara, alle 21:00 la Sala 2 del Teatro Massimo ospita l’Opter Ensemble, protagonista della Stagione “L. Barbara” con un raffinato concerto cameristico dedicato a Brahms e a compositori contemporanei. La programmazione prosegue sabato 31 gennaio sempre a Pescara, con il Teatro Massimo che alle 21:00 accende i riflettori su “Elvis – The King is Back”, il tributo di Phil Proietti alla leggenda di Elvis Presley. Nello stesso giorno, all’Aquila, il MAXXI inaugura la mostra dedicata a Franco Battiato, arricchita da installazioni sonore e performance ispirate all’opera del maestro siciliano.

La rassegna continua domenica 1° febbraio con dueappuntamenti: a Vasto, alle 17:30, il Teatro Rossetti accoglie il chitarrista Andrea Dieci in un viaggio musicale che spazia da Beethoven a Villa-Lobos; ad Atri, il Teatro Comunale propone “Musica e regime – L’Italia tra le due Guerre”, un approfondimento storico-musicale.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. . A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.