REGIONE -Il weekend dal 25 al 27 luglio in Abruzzo si preannuncia ricco di emozioni e tradizioni. Tra borghi in festa, concerti sotto le stelle, rassegne cinematografiche e passeggiate nella natura, la regione offre un ventaglio di esperienze per tutti i gusti. Di seguito i principali appuntamenti ma vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Ogni giorno è possibile partecipare a tour guidati tra i borghi del Gran Sasso, alla scoperta di paesi storici, castelli medievali e paesaggi montani di grande fascino. Tra le esperienze consigliate, si segnalano le escursioni in e-bike nelle Terre dello Zafferano, con partenza da Navelli, che permettono di attraversare l’altopiano omonimo e visitare luoghi di interesse storico come Bominaco e Civitaretenga. Un’altra opzione è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Sagre e appuntamenti golosi

Tra le tante sagre del periodo Dall’Etna al Gran Sasso, in corso a Città Sant’Angelo fino al 26 luglio, propone un itinerario gastronomico che attraversa l’Italia intera, unendo profumi siciliani e abruzzesi in un’unica festa. A Sant’Omero, la Sagra del baccalà riempie il piatto di sapidità e folclore, mentre a Scapriano il calzone diventa il protagonista assoluto di sette serate all’insegna della convivialità.

Nel cuore di Casalincontrada, la marrocca—pane rustico della tradizione—trova spazio accanto a musica e balli popolari, così come la frittella ornanese conquista Ornano Grande con la sua croccante semplicità. Mutignano in Fermento aggiunge birra artigianale e spettacoli a un panorama già festoso. E per chi ama un bicchiere tra amici, La via delle cantine a Rocca di Botte e la Festa del Contadino a Tornimparte chiudono il cerchio tra vino, terra e radici.

Concerti e musica dal vivo

Venerdì apre il sipario con una carica urban travolgente: Samuel, Ghemon, Dj Shocca & Madbuddy incendiano l’Arena del Mare di San Salvo con beat serrati e liriche taglienti. Mentre Ariannah fa vibrare Piazza Trieste ad Alanno con la sua voce potente e raffinata, Gigione e Jo Donatello riempiono di energia popolare Francavilla al Mare. Chi cerca un’esperienza immersiva, può approdare al Porto Turistico di Pescara dove Combat Rock – Floyd vs Floyd porta in scena la grande musica dei Pink Floyd, A Montesilvano arriva Bianca Atzei.

Sabato e domenica si entra nella dimensione dei grandi festival e dei concerti sotto le stelle. A Gessopalena, l’Aventino Rock & Blues Festival è la tappa obbligata per chi ama le chitarre graffianti e le atmosfere vintage. A Chieti, Mario Venuti porta eleganza e profondità nella sua esibizione in duo con Gabriel Prado. Sabato Raf infiamma Largo Garibaldi a Guardiagrele con i suoi classici intramontabili e una presenza scenica sempre autentica. A Francavilla, torna l’energia dei Gemelli Diversi, per una domenica tutta da cantare a squarciagola. Per chi ama il jazz, Roberto Gatto Quartet è protagonista a Vasto Marina: classe, improvvisazione e dialogo musicale puro. Infine, una nota raffinata la regala Alicia Santos & Gianluca Esposito Quartet all’Aurum di Pescara, in un concerto intimo e sofisticato che parla all’anima.

Profumo di storia

A Montepagano, il 25 e 26 luglio, il borgo si veste di Medioevo con Mons Pagus, rievocazione storica che trasforma vicoli e piazze in un racconto vivente: cortei in costume, musiche antiche e scene di vita d’altri tempi risvegliano l’identità profonda del luogo. E per chi cerca sapori oltre l’atmosfera, A cena con i Bizantini apre le porte a un’esperienza enogastronomica unica: tra piatti ispirati alla tradizione imperiale e ambientazioni suggestive, si mangia la storia con gusto. Ma questo é anche il fine settimana della Giostra Cavalleresca che ogni anno trasforma Sulmona in un palcoscenico di cultura, storia e orgoglio cittadino.

Cinema

Sabato a partire dalle 21, nella suggestiva location del Castello Piccolomini di Celano, va in scena la terza edizione di Jacovella da Celano Film Festival. Rassegna di cortometraggi dedicati a donne e uomini esemplari, Direzione artistica di Corrado oddi. Presenta Laura Freddi.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. Chi ama l’arte contemporanea può spostarsi a Chieti, dove la Galleria Trifoglio Arte propone “Dal pop alla fiaba”, un omaggio alla creatività italiana tra gli anni Sessanta e Settanta.

A Barisciano, continua la sesta edizione della Collettiva d’Arte al Convento di San Colombo, mentre a Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Pettorano sul Gizio, nella suggestiva cornice del Castello Cantelmo, prosegue la mostra “Insieme per Nepente”, un’esposizione che unisce arte e memoria in un dialogo profondo con il territorio.