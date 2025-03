REGIONE – Cosa fare in Abruzzo nel weekend dal 21 al 23 marzo 2025? Abbiamo selezionato per voi alcuni eventi. Potrete trovare comunque tutte le iniziative in programma nel fine settimana nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiorna1mento.

Ciaspolate e trekking

Con il suo profumo fresco della primavera e la rinascita della natura, è il momento ideale per immergersi nei paesaggi mozzafiato delle montagne abruzzesi. Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, ricco di avventure in mezzo alla bellezza incontaminata. Sabato lasciatevi affascinare dalla ciaspolata al tramonto sulla Maiella Un’esperienza unica che vi regalerà un panorama spettacolare, con uno sguardo sul mare che vi lascerà senza parole.

E, per gli amanti del trekking, c’é in programma l’anello di Monte Le Canelle a Ovindoli. Un percorso che offre viste mozzafiato e un’immersione totale nella natura. Domenica si salirà fino a 2000 metri di altitudine sulla Maiella per un’emozionante ciaspolata tra i silenzi innevati. Non perdete l’occasione di esplorare La Valle dell’Orta e la misteriosa Grotta Scura oppure di affrontare il trekking fino al Castel Manfrino sulle Gole del Salinello. Gli appassionati di storia e natura non possono perdersi le Pagliare di Tione, custodi della memoria del Sirente.

Questo weekend ti aspetta un’avventura indimenticabile nella splendida Valle del Tirino. Si potrà inixiare la giornata con un’emozionante gita in canoa, esplorando i meandri del fiume e godendo della natura circostante. Oppure salire in sella alla propria e-bike per una pedalata tra paesaggi mozzafiato e sentieri immersi nel verde. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Giornate FAI

Sabato e domenica tornano le Giornate FAI di Primavera, evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. in Abruzzo ci saranno 36 aperture i 10 borghi e città. (Giornate FAI di Primavera 2025: le aperture in Abruzzo)

Musica

Venerdì alle 21 sul palco del Teatro Circus di Pescara salirà sul palco Setak per una tappa del suo l’Assamanù Tour. Un’immersione emotiva nelle profondità della propria storia personale, tracciata dalle corde di una chitarra che abbraccia i suoni globali e proietta le radici verso il futuro, dall’Abruzzo all’infinito.

Teatro

Sabato alle 21 sarà di scena al Castello Orsini di Avezzano lo spettacolo prodotto da Seven Cults “Anna Karenina. Le donne e la passione”. Domenica alle 18 sarà la volta dello spettacolo “Pagine da Musical”, della Seven Arts Theatre Studio, in scena presso l’auditorium “V. Zanello” di Civitella Roveto, In contemporanea al Teatro Caniglia di Sulmona andrà in scena Moby Dick, con Moni Ovadia.Moby Dick è la storia di un’ossessione che ha elementi di tragedia.

Cinema

Venerdì e sabato a Pescara, presso l’auditorium Petruzzi, si terrà il 26° Festival Internazionale del Cortometraggio “Scrittura e Immagine”. Due giornate di proiezioni di cortometraggi provenienti da tutto il mondo

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Al Clap Museum sempre a Pescara sarà visitabile la mostra SOB Luzzati e Il mondo in frantumi che celebra il genio artistico di Emanuele Luzzati tra i più grandi artisti italiani del XX secoli. “Inside Van Gogh” é invece la mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh che si potrà visitare fino al prossimo 30 marzo a L’Arca-Laboratorio per le Arti a Teramo.