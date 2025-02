REGIONE – Cosa fare in Abruzzo nel weekend dal 21 al 23 febbraio 2025? Abbiamo selezionato per voi alcuni eventi. Potrete trovare comunque tutte le iniziative in programma nel fine settimana nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiorna1mento.

Ciaspolate

La neve é ancora abbondante e, quindi, non mancano le occasioni per partecipare ad una ciaspolata ed essere protagonisti di un sogno invernale, immersi nella meraviglia della natura. Scegliete un percorso adatto a tutti, magari con una guida esperta che vi racconti curiosità sul posto E non dimenticare la macchina fotografica per immortalare i momenti magici. Potete scegliere la ciaspolata in Maiella a 2000 metri sul mare, la ciaspolata in Valle d’Arano a Ovindoli, la ciaspolata ai Piani di Pezza a Rocca di Mezzo. e la Ciaspolata a Campo Imperatore Gran Sasso con polentata. Sabato e domenica ciaspolata ai Prati di Tivo con polentata.

Musica

Sarà un fine settimana di grande musica. Venerdì alle 21, all’Auditorium di Palazzo Sirena, a Francavilla al mare, Danilo Rea presenterà “Improvvisazione di Piano Solo”. Un viaggio musicale in totale improvvisazione: dal jazz alle canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Ogni nota nasce e si trasforma sul momento, senza scalette né confini. Sabato alle 21 al Teatro Massimo di Pescara Fabio Concato vi accompagnerà in un viaggio nella musica d’autore. Al Lowergruβe di Montesilvano invece la cover band Lo strano percorso proporrà i più grandi successi di Max Pezzali e degli 883. Domenica alle 17.30, al Teatro Tosti di Ortona, tributo senza tempo a Fabrizio De André.

Teatro

Sabato alle 21 e domenica alle 19, al Teatro Flaiano di Pescara, andrà in scena “Il Barbiere di Siviglia” con aperitivo incluso nel biglietto di ingresso. Sabato alle ore 21 e domenica alle ore 17.30 al Teatro Marrucino di Chieti, per la “Stagione di Prosa”, Massimo Ghini e Tiziana Cruciani saranno i protagonisti de “Il vedovo”. Domenica alle 17 al Teatro Caniglia di Sulmona andrà in scena la “Carmen” di Bizet.

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Al Clap Museum sempre a Pescara sarà visitabile la mostra SOB Luzzati e Il mondo in frantumi che celebra il genio artistico di Emanuele Luzzati tra i più grandi artisti italiani del XX secoli.

“Inside Van Gogh” é invece la mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh che si potrà visitare fino al prossimo 30 marzo a L’Arca-Laboratorio per le Arti a Teramo.