Eventi Abruzzo Marzo 2024: i principali appuntamenti del mese

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Marzo 2024? Sagre, concerti, teatro e tradizioni Pasquali

REGIONE – Marzo quest’anno è il mese della Santa Pasqua, molto sentita in Abruzzo: tante sono le tradizioni e le ricette per festeggiare questo giorno. Vi segnaliamo gli appuntamenti più importanti di questo mese ricordandovi che la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

SEZIONI TEMATICHE

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Dal 22 al 24 marzo nel centro storico di Chieti si svolgerà la prima edizione di Dolcilandia Festival del cioccolato, evento a cura dell’ANIAC Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Chieti. Dalla Giunta il via libera all’organizzazione.

2. MUSICA

Al Teatro Massimo di Pescara venerdì 8 si esibiranno la Croatian Chamber Orchestra e Andrea Oliva mentre sabato 9 andrà in scena “Queen at the Opera”. Il 24 Syria salirà sul palco del Teatro Comunale di Città Sant’Angelo.

3. TEATRO

Al Teatro Massimo di Pescara arriveranno Gianluca Guidi con “Sinatra, the Man and his Music” (venerdì 1), Simona Cavallari con “Dialogo di una prostituta con un suo cliente”, Chiara Francini con “Forte e Chiara), “Open” di Danil Ezralov (12) Stefania Rocca con “Chicago il Musical” (17). Al Teatro Marrucino di Chieti ci saranno Ale e Franz con Comincium (9 e 10), Nancy Brilli e Francesca Inaudi (il 23 e 24). Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio saranno le protagoniste di “Buonanotte mamma” il 2 e 3 Teatro Marrucino di Chieti, e il 4 e 5 al Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila. Sempre al Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila venerdì 1 Francesca Chillemi porterà in scena “Il giocattolaio”. Ganriele Lavia sarà al Teatro Comunale il 23 con “Il sogno di un uomo ridicolo”

