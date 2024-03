Giancarlo Giorgetti in visita istituzionale oggi a Giulianova

GIULIANOVA – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sarà in visita istituzionale a Giulianova lunedì prossimo, 4 marzo. Accompagnato dal Sottosegretario di Stato all’ Agricoltura Luigi D’Eramo, il Ministro sarà in municipio alle 11 circa. Successivamente, sarà al centro di un incontro pubblico in sala Buozzi, a cui parteciperanno il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il Sottosegretario D’Eramo, ed Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo degli enti previdenziali.

Dottore commercialista e revisore contabile, Giorgetti si è laureato nel 1990 presso l’ Università Bocconi di Milano. Membro della Camera dei Deputati ininterrottamente dal 1996, ha ricoperto il ruolo di Ministro dello Sviluppo Economico nel Governo Draghi. Dal 22 ottobre 2022 è Ministro dell’ Economia e delle Finanze.

“Per Giulianova – commenta il Sindaco Costantini – è un onore e un orgoglio ospitare il Ministro di un dicastero tanto complesso e strategico. Non credo che un amministratore statale così autorevole sia mai stato accolto in città. Dialogare ed ascoltare Giorgetti sarà un’occasione interessante per la comprensione di numerose questioni finanziarie ancora sul tavolo”.