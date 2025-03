Giulianova, nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse

GIULIANOVA – Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunicato, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale un avviso di condizioni meteorologiche che prevede, dalle prime ore di questa mattina, sabato 29 marzo e per le successive 24-36 ore, in Abruzzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal momento che potrebbero verificarsi schianti di alberi o parti di essi, si rende necessario adottare, in via cautelativa, le misure a tutela della pubblica incolumità.

Per questo, il Vice Sindaco Matteo Francioni ha firmato ieri sera un’ordinanza, valida dalla data di emissione sino alla conclusione dell’allerta meteo, al fine di ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per la cittadinanza. E’ disposto pertanto il divieto di accesso ai parchi pubblici (Franchi, Cerasari, Annunziata, Cerulli, pineta Salinello, Matteotti, e altre aree verdi minori). Si raccomanda inoltre di evitare lo stazionamento in aree dove sono presenti alberi.