Eventi Abruzzo Gennaio 2024: i principali appuntamenti del mese

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Gennaio 2024? Sagre, concerti in piazza e non, spettacoli teatrali

Il 2024 musicale in Abruzzo si apre col botto con l’arrivo di grandi artisti della musica italiana. Anche se le sagre, complice anche il freddo, non sono tantissime, ma in Abruzzo non mancano proposte interessanti che hanno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Entra nel clou a stagione di prosa nei principali teatri della Regione. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SEZIONI TEMATICHE

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Da venerdì 5 a domenica 7 in Corso Ovidio, da Piazza C. Tresca a Piazza Ss. Annunziata, a Sulmona si svolge ChocoFestival – Festival del Cioccolato, organizzato da Confartigianato Imprese Avezzano con il patrocinio del Comune di Sulmona. Tre giorni all’insegna della golosità durante i quali cioccolatieri provenienti da tutte le Regioni d’Italia allestiranno i loro stand per deliziare occhi e palati del pubblico in tutti i modi possibili. Venerdì 5 a Opi (AQ), dopo il successo delle passate edizioni, tornano fiaccolata, polenta e vin brulè per tutti. Sempre il giorno 5 a Barisciano torna l’appuntamento con il Cottora Day. Si potranno degustare cottora, bruschette, salsicce e altre specialità; il tutto accompagnato da fiumi di vino e birra. Le giornata del 16 e 17 saranno invece dedicata alle Feste in onore di Sant’Antonio Abate: a Collelongo, Pratola Peligna, Villevallelonga, Caramanico Terme, Pretoro, Ateleta, Ovindoli.

2. MUSICA

Il giorno 1 l’Area della Risulta a Pescara ospiterà i Pooh. Lo storico proporrà tutti i suoi più grandi successi: il concerto sarà gratuito. Capodanno in piazza anche per Elodie che si esibirà sul palco allestito in piazza della Libertà a Teramo a partire dalle 21 (23 euro più 2 euro di diritti di prevendita). Il giorno 2 nella stessa piazza ci sarà Daniele Silvestri (concerto gratuito). Domenica 14 a Teatro Massimo di Pescara arriverà il cantautore e cantastorie Mannarino.

3. TEATRO

Si segnalano al Teatro dei Marsi di Avezzano Taxi a due piazze con Barbara D’Urso lunedì 8 e Il calamaro gigante con Angela Finocchiaro mercoledì 24; al Teatro Caniglia di Sulmona Buonanotte Bettina sabato 13. Al Teatro Comunale di Orsogna venerdì 12 Scherzi in un atto e sabato 29 Certi di esistere.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di gennaio, perché la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.