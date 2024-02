Eventi in Abruzzo nel weekend del 9-11 febbraio 2024

Cosa fare nel fine settimana del 9. 10 e 11 febbraio 2024 in Abruzzo? In primo piano le sfilate dei carri per Carnevale e le serate disco

REGIONE – Secondo weekend di febbraio 2024, dal 9 all’11. Sarà un fine settimana caratterizzato da feste e sfilate di Carnevale. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Venerdì 9 febbraio

“Lo sport e i suoi valori. Crescere nell’integrazione e nel rispetto” è il titolo dell’incontro che si terrà dalle 17:30 presso la sede del Comitato Elettorale di Roberto Santangelo, in via Giovanni di Vincenzo, 2 a L’Aquila. Alle ore 18, all’Oratorio di Sant’Antonio de’ Cavalieri de Nardis (via San Marciano a L’Aquila) è in programma il concerto dell’ensemble Anima&Corpo diretto dal violinista Gabriele Pro con Aloisia de Nardis soprano, Sara Meloni violino e Nicola Procaccini organo. Il programma “Così mi disprezzate. La musica al tempo di Bedeschini” comprende musiche di Frescobaldi, Colista, Mannelli, Rainaldi e Landi, tutti autori attivi in Italia nella prima metà del Seicento. Si balla al Blu Max di Tortoreto con la serata latina. Dalle ore 22.30 circa in consolle i deejay Manlio Dj e Angelo Modesto Dj che metteranno musica salsa, bachata, merengue, kizomba e balli di gruppo.

Sabato 10 febbraio

A partire dalle 15 Festa di Carnevale in piazza a Rocca San Giovanni; dalle 17 a Badia di Frisa. Carnival al locale Arhea Latina a Vasto. Dalle ore 22.30 si potrà ballare salsa, bachata e merengue con Dj Tony B che in preserata darà spazio alla kizomba.

Domenica 11 febbraio

Sfilano i carri allegorici per Carnevale a Tornareccio, a Francavilla al mare per la sessantanovesima edizione del Carnevale d’Abruzzo, a Torino di Sangro per la ventinovesima volta. A Schiavi d’Abruzzo torna la Festa dei Mazzaroni; a Villamagna Carnevale Villamagnese con musica carri e divertimento in piazza. Carnevale anche a Teramo e Montesilvano a Castiglione Messer Raimondo, a Civitaquana. Alle ore 17:00, al Teatro Fenaroli di Lanciano, la Compagnia “Amici nostri” di Castellana Grotte porterà in scena la commedia “La casa di famiglia”