Eventi in Abruzzo nel weekend del 8-10 marzo 2024

Cosa fare nel fine settimana del 8, 9 e 10 marzo 2024 in Abruzzo? In primo piano spettacoli teatrali e concerti

REGIONE – Secondo weekend del mese di marzo 2024, da venerdì 8 (giorno in cui ricorre la Festa della donna) a domenica 10. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Ultimi giorni al MAXXI L’Aquila per la mostra collettiva Diario notturno, Di sogni, incubi e bestiari immaginari, curata da Bartolomeo Pietromarchi. Presso “la Dama di Capestrano” Animals, la mostra collettiva di artisti di fama nazionale ed internazionale a cura della partenopea Monna Lisa Salvati. Esposizione di beneficenza dell’artista Valeria Di Domizio presso il Temple Bar in Via Rigopiano 3 a Pescara

Venerdì 8 marzo

Alle 21 al Castello Orsini di Avezzano va in scena “Ospiti“, una commedia divertente, cinica e romantica, Al Teatro Massimo di Pescara si esibiscono la Croatian Chamber Orchestra e Andrea Oliva. Serata de La Noche de las estrellas, serata latina presso il disco – restaurant “Punto Eventi” a Bucchianico. Si balla con la serata latina anche al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 9 marzo

“Cominicium”, lo spettacolo di Ale e Franz vi aspetta alle 21 al Teatro Marrucino di Chieti. Sempre alle 21 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena “Mettici la mano”. Al Teatro Massimo di Pescara, invece, va in scena “Queen at the Opera”. Uno spettacolo di rilievo artistico e culturale che rende omaggio alla band londinese che ha fatto la storia, in cui si incontrano la musica sinfonica e il rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica

Domenica 10 marzo

Alle 17 al Teatro Marrucino di Chieti tornano Ale e Franz con “Comincium”. Contemporaneamente la Compagnia teatrale l’Aquilone dell’ANFFAS Lanciano porta in scena al Teatro Fenaroli la commedia “Non ti pago… più”. Liberamente tratto dall’opera di Eduardo De FilippoAlle ore 17,30 “Alice in Wonderland”, lo spettacolo del Circus-Theatre Elysium di Kiev fa tappa al Teatro Caniglia di Sulmona. Tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell’impianto estetico, arriva con un cast di 25 ballerini / acrobati e scelte scenotecniche avveniristiche senza tradire la funzione narrativa del racconto originario. Alle ore 19.00 a Lanciano, presso la Parrocchia “Spirito Santo” in via Bellisario 43, nel quartiere “Santa Rita”, la cantante e insegnante di canto Alice Vedilei terrà il concerto “La Donna…e le sue voci”. Alle 21 Chiara Francini sarà al Teatro Massimo di Pescara con lo spettacolo “Forte e Chiara”. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono.