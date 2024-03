Passaggio della Tirreno-Adriatico a Teramo: informazioni sul traffico

TERAMO – Domani, venerdì 8 marzo, la 5° tappa della corsa ciclistica Tirreno Adriatico, Torricella Sicura – Valle Castellana, transiterà a Teramo. La tappa osserverà il seguente percorso: partenza alle ore 11,40 da Torricella Sicura percorrendo la S.P. 48 direzione Teramo, attraverso Via Brodolini – Via Cavour . Via IV Novembre – Via Cona – S.S. 80 – fino alla galleria di Frondarola per lasciare il territorio di Teramo.

In conseguenza di ciò, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 sarà vigente l’Ordinanza con la quale si istituisce il divieto di sosta con rimozione lungo il percorso a tutti i veicoli anche quelli a servizio di persone diversamente abili.

Dalle ore 11,00 verrà disposto il divieto di transito su tale percorso, attuando deviazioni di traffico: all’incrocio con Viale Bovio e S.P. 48 con direzione obbligatoria per P. Garibaldi ; Viale Crucioli incrocio Via Cadorna con deviazione su Via Cadorna da Viale Crucioli e da Via Crucioli da Via Cadorna ; deviazione all’incrocio con Via Riccitelli su Via Cavour. Il tratto di strada Variante Anas VAR con innesto su S.S. 80 verrà chiuso all’uscita della rotonda nord. Il flusso dei veicoli in transito ed in immissione sulla S.S. 80 verrà fermato dalle Forze di Polizia presenti ai vari incroci .