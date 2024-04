Cosa fare nel fine settimana del 5, 6 e 7 aprile 2024 in Abruzzo. In primo piano mostre, concerti e spettacoli teatrali

REGIONE – Primo weekend del mese di aprile 2024, da venerdì 5 a domenica 7. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Sabato, Spazio indipendente 16Civico di Pescara, inaugura la mostra “Le stanze della mente” di Maura Prosperi”. Sempre a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo” inaugura “De Rerum natura” di Antonio Pedretti.

Venerdì 5 aprile

Si inaugura alle 18, nella Galleria Spazio Bianco, il Pescara urban festival, la kermesse culturale ideata e diretta dal critico letterario e d’arte Massimo Pasqualone, che prevede incontri culturali ed artistici negli esercizi commerciali e nelle istituzioni della città. Alle 21 presso il Teatro Marrucino di Chieti la Compagnia del Drago d’oro di Atessa porta in scena la commedia “Io non so niente”.

Sabato 6 aprile

Tanti appuntamenti alle ore 21: allo spazio Matta, a Pescara, va in scena lo spettacolo Focus Scaldati, un reading performativo a cura di Valentina Valentini. Ultimo appuntamento della Stagione 2023-2024 del Teatro Contemporaneo! al Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano, con SPRECO. Al Teatro Marrucino di Chieti “Sogni di rock’n’roll”, la serata tributo a Luciano Ligabue con ospite speciale il chitarrista Federico Poggipollini. I Tequila e Montepulciano band saranno in concerto per la festa della contrada di San Salvatore, a Chieti. Alle ore 21:30 il comico pugliese Uccio De Santis si esibirà al teatro Circus di Pescara con lo spettacolo “Non so che fare prima”.

Domenica 7 aprile

Torna l’appuntamento mensile con “Una domenica gratis al Museo. Alle ore 10.00, torna “Spoltore Nascosta”, con un’edizione speciale: si aprono di nuovo, infatti, le porte del Convento di San Panfilo fuori le Mura. Dalle ore 16 appuntamento in Piazza San Francesco, 1 a Campli con “Dall’argilla al vaso“. Si svolgerà un laboratorio per bambini dove si insegnerà come modellare un vaso con l’argilla prendendo ispirazione dai reperti esposti nel museo.Alle ore 18.00, tornano le “Prove aperte” con Franco Mannella e la Compagnia dell’Aratro: Arotron di Pianella (PE), apre le sue porte, presso l’ex asilo Sabucchi in Vico delle Dee 10, per permettere agli spettatori di assistere alle prove di uno spettacolo in via di allestimento, dal titolo provvisorio: “Tingeltangel Varietà”. Alle ore 21.00 nella Cattedrale di S.Tommaso Apostolo di Ortona, verrà eseguito il “Concerto in Albis”- La musica sacra di F.P.Tosti con il Coro “S. Selecchy”di Chieti.