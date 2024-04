Il nuovo brano del cantautore abruzzese anticipa Assamanù, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 3 maggio

REGIONE – Diventare invisibili in un paese che non è il proprio, ritrovarsi nel gradino più basso della società come chi è costretto a migrare in una altra nazione per necessità e senza avere alternative: sradicato dalla propria terra ed escluso da quella nuova.

Curre curre è il nuovo brano di Setak in uscita sui digital store e in rotazione radiofonica da venerdì 5 aprile. Il cantautore abruzzese che si è fatto conoscere per la sua abilità unica di unire il dialetto della sua regione al blues, al folk d’oltreoceano e ai suoni del mondo torna con una nuova canzone che anticipa Assamanù, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 3 maggio.

Una ballata sussurrata, dalle sonorità dolci e delicate con un testo amaro e doloroso: “L’idea emotiva di questo brano è nata quando ho vissuto a Londra una decina di anni fa – racconta Nicola Pomponi, vero nome di Setak- Mi ero messo da parte un po’ di soldi prima di partire pensando fossero sufficienti a stare bene per un po’, ma nel giro di un paio di mesi mi sono ritrovato improvvisamente nel gradino più basso della società. Questa esperienza mi è servita per immedesimarmi in un contesto ovviamente molto più grave del mio che per quanto potessi stare male ero sempre un occidentale in cerca di qualcosa a Londra. Musicalmente – continua – è uno dei brani più grezzi del disco e mi sono reso conto durante le registrazioni che la sua forza stava proprio nell’incertezza delle prime take. La versione definitiva del brano conserva la crudezza, i rumori e la fragilità della prima bozza”.

Tra tradizione e grande canzone d’autore il brano mescola anche questa volta il dialetto abruzzese a un sound internazionale, vero e proprio ‘marchio di fabbrica’ del sodalizio creato tra Nicola Pomponi e Fabrizio Cesare, che cura la produzione anche di tutto il nuovo lavoro come era stato per i primi due album di Setak, Blusanza e Alestalé.

Le date della tourneé (in grassetto le tappe abruzzesi)

Setak presenterà in anteprima Assamanù in un mini tour europeo che partirà da Parigi il 6 aprile, per poi proseguire in tutta Italia dal 3 maggio, queste le prime date confermate:

6 aprile – Parigi – Lebalrital

11 aprile – Amsterdam – ‘Skek

12 aprile – Bruxelles – La Piola

14 aprile – Liegi – L’Aquilone

15 aprile – Bruxelles – The Music Village

3 maggio – Bologna – Nasau

11 maggio – Roma – Largo Venue

16 maggio – Chieti – Teatro Marrucino

8 giugno – Elice – (Pe) – Festival di Elice

29 giugno – Navelli – (AQ) – Paesi narranti

11 luglio – Castel Maggiore (BO) – Condimenti Off

8 agosto – Basciano (TE)

9 agosto – Spoltore (PE) – Note sotto le stelle

Biografia Setak

Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore abruzzese. Lo pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia “lu setacciar”.

Nel corso della sua carriera ha alternato l’attività di session man a quella di cantautore.

Nel 2019 esce il suo primo disco solista Blusanza interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali, accolto molto favorevolmente dal pubblico e dalla critica. Il disco vince il “Premio Loano” come miglior disco categoria under 35, è nella cinquina delle “Targhe Tenco” e finalista al Premio Parodi dove riceve il premio per la “migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi”.

Il meltin-pot delle diverse influenze musicali che caratterizzano il suo stile compositivo lo rendono fin da subito una delle realtà più originali in circolazione.

Il secondo album, Alestalé, è uscito il 13 maggio 2021 ed è stato anticipato da “Quanda sj ‘fforte” e “Coramare”, cantata a due voci insieme a Francesco Di Bella e con Fabrizio Bosso alla tromba. Anche questo nuovo lavoro (che vede protagonista anche Mimmo Locasciulli nel brano Lu juste arvè) entra nella cinquina delle Targhe Tenco 2021 come ‘Miglior album in dialetto’.

Assamanù, il nuovo album, esce a maggio 2024, anticipato da Curre curre

Setak: Voce, cori, chitarra classica

Fabrizio Cesare: chitarra acustica, ukulele, slide, tastiere, basso

Simone Scifoni: conchiglie, brushed djembe

Registrato al Blusanza studio di Velletri (Rm)

Mixato da Matteo Cantaluppi

Masterizzato da Giovanni Versari

Testo

Curre Curre

Vùtete, vùtete e parlame

dimme na parole ‘bbóne

nin ‘mma lassà a ‘ccuscì

e la matine chi nasce scure ca ‘mmane ‘mmane schijare vuje a ‘rcumingiate n’atru mese

t’ahuarde angóre senza capì

E mó fa ciele di ferre e d’argende e nin capisce si m’haja asvijà

o m’hajà ‘ddurmì

ecche st’addóre di fiume e ‘bbenzine chi s’ammischje nalla cóccie a‘mi

famme curagge e huardeme ‘nfaccje

nin ‘mma lassà ‘nna vije

Corre corre corre corre pi ndi pinzà

e cùrre ‘mmezze a stu fume, chi saje e si ni và

ca’ sti parole gnove nimmi vuje ‘mbarà

ecche ngi stà paese, nin ci sta città

Dimme tu chi ‘ssó vinute a ‘ffà

ca’ mi putije capì ere ‘nu fatte putende pi ‘mme

arrùbbeme lu fiate da lu pette

chi stu fete chi saje da sotte

ca’ mi s’attacche all’aneme e nin ‘mma lasse ‘cchijù

Corre corre corre corre pi ndi pinzà

e cùrre ‘mmezze a stu fume, chi saje e si ni và

ca’ sti parole gnove nimmi vuje ‘mbarà

ecche ngi stà paese, nin ci sta città

Cùrre cùrre cùrre

cùrre cùrre cùrre

Tradizione

Corri Corri

Voltati, voltati e parlami

dimmi una parola buona

non mi lasciare così

e la mattina che nasce scura

e a mano a mano schiara

oggi è ricominciato un altro mese

ti guardo ancora senza capire

E mo il cielo è di ferro e d’argento

e non capisco se mi devo svegliare

o mi devo riaddormentare

ecco questo odore di fiume e benzina

che si mischia nella testa mia

fammi coraggio e guardami in faccia

non mi lasciare in mezzo a una via

E corro corro corro corro per non pensarti

e corri in mezzo a questo fumo, che sale e se ne va

che queste parole nuove non me le voglio imparare

qui non ci sta paese, non ci sta città

Dimmi tu, che sono venuto a fare

che mi potevi capire

era un fatto potente per me

rubami il fiato dal petto

con questo fetore che sale da sotto

che mi si attacca all’anima

e non mi lascia piu

E corro corro corro corro per non pensarti

e corri in mezzo a questo fumo, che sale e se ne va

che queste parole nuove non me le voglio imparare

qui non ci sta paese, non ci sta città

Corri corri corri

corri corri corri