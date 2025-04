REGIONE – Se state cercando un weekend indimenticabile in Abruzzo dal 4 al 6 aprile 2025, siete nel posto giusto. Dalla natura incontaminata alle fiere, passando per musica e teatro, abbiamo selezionato per voi alcune delle iniziative da non perdere. Non dimenticate di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma

Ciaspolate ed escursioni

Per gli amanti della natura e dei panorami mozzafiato sabato é im programma la ciaspolata al tramonto- Un’esperienza unica che vi permetterà di ammirare il mare dall’alto, mentre il sole cala all’orizzonte. In alternativa un’escursione a Fonte Canale, tra boschi e panorami sul Sirente.

Per chi cerca ulteriori emozioni, la domenica offre un’altra ciaspolata a 2000 metri sul livello del mare. Se preferite un’escursione più tranquilla, Passo le Foche da Bocca di Teve, immersa nelle fioriture primaverili, è l’alternativa perfetta. ma potete optare anche per un’escursione nel Parco Nazionale della Maiella. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdere l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Fiere

Non ci sono solo avventure all’aperto nel weekend abruzzese. La 43° Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato di Alanno è un evento imperdibile per chi ama scoprire i prodotti locali. Partecipate ai convegni, corsi e degustazioni di olio e vino; visitate le mostre dedicate a frutti, ortaggi e cereali antichi. Gli stand saranno pieni di prodotti agroalimentari di alta qualità e attrezzature per l’agricoltura.

Domenica, non dimenticate la settima edizione di Orti e Giardini a Teramo. Sarà un vero paradiso per gli amanti delle piante e dei fiori, con tanti prodotti tipici, artigianato e dolciumi da gustare. Un’occasione perfetta per immergersi nella cultura locale e portare a casa un pezzo di Abruzzo.

Musica

Il weekend non è completo senza un po’ di musica. Venerdì, presso SpazioPinguè a Sulmona, ci sarà l’ultimo appuntamento di “Muntagninjazz Winter”, un evento che promette di regalarvi una serata indimenticabile in compagnia di Mario Venuti. La domenica, alle 21, il Teatro Caniglia di Sulmona ospiterà “I Princesa” con l’attore Daniele Di Furia, per ripercorrere la vita e l’opera di Fabrizio De André. In contemporanea ci sarà concerto di Fabio Concato & i Musici al Teatro Massimo di Pescara, tappa dell’ “Altro Di Me Tour 2025”.

Teatro

Se siete appassionati di teatro, il fine settimana ha in serbo per voi spettacoli emozionanti. Venerdì, al Ridotto del Teatro Comunale de L’Aquila, andrà in scena “Quel che provo dir non so” con Pierpaolo Pollon. Sempre venerdì, Emiliano Luccisano si esibirà al Teatro Massimo di Pescara con “Rivoluzioni”. La compagnia berlinese Familie Flöz porterà il loro spettacolo “HokusPokus” nella Città di Sulmona. Infine, sabato e domenica, Marco Bocci sarà il protagonista al Teatro Marrucino di Chieti con “Il mio nome è tango”.

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Al Clap Museum sempre a Pescara sarà visitabile la mostra SOB Luzzati e Il mondo in frantumi che celebra il genio artistico di Emanuele Luzzati tra i più grandi artisti italiani del XX secoli. “Inside Van Gogh” é invece la mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh che si potrà visitare fino al prossimo 30 marzo a L’Arca-Laboratorio per le Arti a Teramo.

L’Amerigo Vespucci a Ortona

Segnaliamo, infine, un evento speciale. Per la prima volta, l’AmerigoVespucci toccherà il porto di Ortona dove attraccherà alla banchina Nord da venerdì a domenica. Le visite delle persone, con l’organizzazione della Marina Militare, si svolgeranno venerdì e sabato 5 aprile dalle 10 alle 21.