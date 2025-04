REGIONE – Se state cercando eventi entusiasmanti da vivere nel weekend dall’11 al 13 aprile 2025, l’Abruzzo offre un’ampia gamma di attività per tutti i gusti. Da fiere a concerti, passando per spettacoli teatrali e mostre. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo weekend, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Ciaspolate ed escursioni

Se state cercando un’opzione per trascorrere un fine settimana all’insegna della natura, siete nel posto giusto. Iniziamo il nostro weekend con un’escursione a Monte La Queglia. Il ritrovo è fissato per le ore 9:00. Durante questa camminata, potrai ammirare panorami incantevoli, immerso nella natura incontaminata. E dopo un’intensa mattinata di trekking, non perdere l’occasione di gustare un pranzo tipico, dove potrai assaporare i deliziosi piatti della tradizione abruzzese.

La Domenica si preannuncia altrettanto emozionante. Alle ore 9:00, avremo una ciaspolata sulla Maiella, a ben 2000 metri sul mare. Questa esperienza è perfetta per chi ama la neve e desidera esplorare scorci imperdibili in un’atmosfera magica. Non dimenticate la macchina fotografica: ogni angolo merita di essere immortalato. Se preferite un’escursione più tranquilla, alle 9:30 potete partecipare all’anello del Lago di S. Domenico. Questa passeggiata vi condurrà attorno a uno dei laghi più suggestivi d’Abruzzo, noto per i suoi riflessi incantevoli e la tranquillità degli ambienti circostanti. Dopo l’escursione, vi aspetta un delizioso pranzo in locanda, dove potrete gustare altri piatti tipici. Infine, sempre domenica alle 9:00, l’escursione alle Pagliare di Tione vi porterà a scoprire la memoria del Sirente. Questo percorso vi offrirà l’opportunità di esplorare antichi insediamenti e conoscere la storia di queste terre, imparando a riconoscere l’importanza delle tradizioni locali.

E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdere l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Fiere

Uno degli eventi di punta è senza dubbio la Fiera dell’Agricoltura di Lanciano da venerdì a domenica presso il Lancianofiera dove poter scoprire prodotti tipici locali e partecipare a workshop e conferenze dedicate alle ultime novità del settore. Sabato l’atmosfera primaverile si celebra con la Sagra della Primavera a Roccavivi. Un mix perfetto di tradizione e divertimento, con stand gastronomici, musica dal vivo e attività per bambini.

Musica

Il weekend sarà inoltre ricco di emozioni musicali. Presso l’Auditorium Palazzo Sirena a Francavilla al Mare, venerdì avrà luogo un concerto imperdibile: Collisioni | Bizet vs Queen. Un evento che promette di unire l’opera al rock, un vero e proprio viaggio musicale tra due mondi diversi. Sempre venerdì potreteidivertirti con la tribute band dei Pooh, Nel mondo e nell’anima, al Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro. E se sei un amante della musica moderna, non perderti Setak all’Auditorium del Parco a L’Aquila venerdì e sabato dove l’atmosfera sarà carica di energia e divertimento.

Teatro

Per chi ama il teatro, sabato il Teatro Tosti di Ortona ospiterà Cartoon World, uno spettacolo che conquisterà sia grandi che piccini. A Pescara, Alberto Farina porterà la sua comicità all’Auditorium Flaiano , mentre al Teatro Gianni Cordova andrà in scena “Sogni stesi…Un bucato da favola”, un’opera che promette di incantare il pubblico.

Mostre

Al Clap Museum sempre a Pescara sarà visitabile la mostra SOB Luzzati e Il mondo in frantumi che celebra il genio artistico di Emanuele Luzzati tra i più grandi artisti italiani del XX secoli. “Inside Van Gogh” é invece la mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh che si potrà visitare fino al prossimo 30 marzo a L’Arca-Laboratorio per le Arti a Teramo.