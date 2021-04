L’Europarlamentare Massimo Casanova in visita a Giulianova

Il sindaco Costantini: “E’ ormai un amico della nostra comunità e è già a conoscenza di tutte le problematiche legate al demanio e al commercio”

GIULIANOVA – Nel pomeriggio il sindaco Jwan Costantini ha ricevuto la visita dell’europarlamentare della Lega Massimo Casanova, insieme al vice coordinatore regionale del partito Massimiliano Foschi. Ad accogliere l’arrivo in città dell’eurodeputato anche gli assessori Marco Di Carlo e Paolo Giorgini.

“Non è la prima che l’europarlamentare Casanova, al quale mi lega una profonda amicizia, viene a visitare la nostra Giulianova – dichiara il primo cittadino – nella giornata di oggi anche l’onorevole Luigi D’Eramo è passato a trovarci per constatare, personalmente, i benefici della zona gialla in città. Con Massimo ci siamo interfacciati su svariati argomenti, quali le concessioni demaniali e i progetti di sviluppo cittadino grazie ai fondi europei. E’ ormai un amico della nostra comunità e è già a conoscenza di tutte le problematiche legate al demanio e al commercio, soprattutto in questo momento storico difficile legato all’emergenza sanitaria”.