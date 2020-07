Filippo Graziani e The Biggest combat rock band nel weekend di Estatica

Doppio sold-out per i due eventi musicali che si terrano al porto turistico di Pescara rispettivamente il 25 e 26 luglio. Aperte le “liste d’attesa” al botteghino

PESCARA – Estatica prosegue con un doppio sold-out! E cantava le canzoni… con ospite d’eccezione Filippo Graziani, sabato 25 luglio alle 21.30 al porto turistico, e con l’appuntamento di domenica 26 che vedrà protagonista la The Biggest combat rock band (sempre al porto turistico, in arena, stesso orario).

Si ricorda che per ognuno dei due appuntamenti saranno aperte le liste d’attesa: è possibile prenotarsi la sera stessa degli eventi lasciando il proprio nome al botteghino. Per questo si invitano gli interessati ad arrivare almeno 20 minuti prima.

E cantava le canzoni… propone le migliori cover band degli artisti più amati della musica italiana, con, oltre alla musica live, video commemorativi, racconti e memorie. Sul palco si esibiranno Marco Graziosi per Rino Gaetano, Luca Mongia Trio per Lucio Battisti, Filippo Graziani per il padre Ivan. Parteciperà anche Umberto Palazzo come voce narrante.

Domenica invece spazio alla seconda edizione dell’attesissimo concertone della più grande rock band della costa adriatica: THE BCRB. Tantissimi musicisti si riuniranno di per suonare i brani che hanno fatto la storia del Rock mondiale. Per l’occasione sarà allestito anche un grande set cinematografico volto alla realizzazione di un videoclip che celebrerà questo evento unico nel suo genere. L’appuntamento è sempre all’aperto, in arena, alle 21.30.

Il parcheggio sarà gratuito per l’intera durata della programmazione. Si ricorda che le serate saranno organizzate nel pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti in tema di Covid-19.