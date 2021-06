Estate Teatina 2021: ecco le sei band che saliranno sul palco

Concerti tutti i venerdì dal 9 luglio al 23 agosto. De Cesare: “Grande partecipazione, un buon inizio e un metodo che replicheremo”

CHIETI – Grande partecipazione all’avviso pubblico destinato alle band musicali locali per essere inserite nel calendario di eventi dell’Estate Teatina: in 20 hanno risposto, 6 sono i gruppi selezionati per le serate in città dalla Commissione presieduta dal Maestro Ettore Pellegrino, che ha operato le scelta.

“Abbiamo voluto coinvolgere i giovani per costruire un calendario che dia voce e spazio anche agli artisti cittadine – così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – Quella che stiamo vivendo sarà un’estate speciale e di ripartenza, lo sarà anche per gli eventi, che sono stati fermi durante tutti il periodo covid, per questo abbiamo fatto una chiamata pubblica per il ritorno sul palco, pur avendo dei tempi stringatissimi, invitando le formazioni presenti in città comunque a partecipare. È stato sicuramente un buon inizio e un metodo che di certo replicheremo in futuro, perché l’animazione culturale e l’intrattenimento della città dobbiamo costruirlo con la città e chi ne è cuore e voce”.

Rassegna Band Teatine 2021

– 9 luglio Spirito DiVino Tribute band Zucchero Fornaciari

– 16 luglio DallAmericaLucio Tribute band Lucio Dalla

– 23 luglio Faby Zero Tribute band Renato Zero

– 30 luglio Vascomania Tribute band Vasco Rossi

– 5 agosto Gianna in Love in Acostico Tribute band Gianna Nannini

– 20 agosto Meca’s Dream Jazz Group musica jazz pura