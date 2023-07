Estate Rocchigiana 2023: il programma degli eventi estivi

ROCCA DI MEZZO – Un’estate ricca di manifestazioni all’insegna della musica, dello spettacolo, del teatro, della natura e della tradizione, quella che si vivrà a Rocca di Mezzo fino alla fine di agosto, in una programmazione variegata, realizzata dalla ProLoco di Rocca di Mezzo, in collaborazione con l’amministrazione comunale del paese, Parco Regionale Sirente Velino, la Consulta dei Giovani dell’Altipiano delle Rocche e l’associazione RE:main.

Tra gli eventi di punta previsti nel capoluogo dell’Altopiano delle Rocche si deve annoverare la tredicesima edizione della manifestazione canora “RoccaInCanto”, prevista il 5 agosto, che per la prima volta ospiterà l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Corrado Lambona. Presenti anche il Maestro Adriano Pennino, direttore d’orchestra in diverse manifestazioni di caratura nazionale, e Vittorio Matteucci.

PROGRAMMA

Il 7 agosto sarà in scena Pitecus, uno spettacolo di Antonio Rezza, Leone d’Oro alla carriera per il Teatro 2018, mentre mercoledì 9 tornerà il percorso gastronomico Vicina(r)ti 2.0, con artisti e artigiani nel centro storico del paese. Immancabile l’appuntamento del 10 agosto con il festival di musica elettronica San Lorenzo in da Wood, per poi proseguire con il concerto di Paolo Belli il 13 agosto.

Il 16 e il 17 agosto grande ritorno dell’Assedio, la rievocazione storica itinerante, alla quarta edizione, dell’attacco di Braccio Fortebraccio da Montone, che proprio quest’anno ricorderà il 600º anniversario da quella battaglia.

“Quest’anno abbiamo voluto dare spazio a una varietà di arti e tematiche proprio per permettere ad un ampio pubblico di fruire degli eventi estivi– spiega Sandro Argentieri, presidente della ProLoco di Rocca di Mezzo – Siamo felici e contenti di portare avanti manifestazioni all’interno del centro storico del nostro borgo e in quei luoghi caratteristici di un territorio prezioso come questo”.