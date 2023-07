Spoltore, Anteas ha presentato il report delle attività svolte in questi mesi

SPOLTORE – In seguito alla convenzione stipulata con il Comune di Spoltore, l’associazione Anteas ha presentato il report che sintetizza le attività svolte in questi mesi. Tra queste l’istituzione dei centri di ascolto a Spoltore e Villa Raspa, il progetto “Anteas ti parla, Anteas ti ascolta” con un numero di telefono dedicato, che ha ricevuto numerose chiamate da persone anziane e sole anche da altre località, il collegamento con la Caritas di Spoltore per la consegna settimanale a domicilio delle provviste a ne ha necessità, l’accompagnamento settimanale di alcuni volontari presso gli ospedali e centri di riabilitazione della zona per esami strumentali e brevi ricoveri, e il progetto Nonni Nipoti in cantiere per l’anno scolastico 2023/24.

Le attività di Anteas verranno sospese per i mesi estivi ma rimarrà attivo il numero 3281512755 per eventuali emergenze, oltre al servizio attivato insieme al segretariato sociale per l’emergenza caldo.

“Ci tengo a ringraziare di cuore Paola Di Salvo, Giuseppe Troiano e Antonio Mancinelli” commenta il sindaco Chiara Trulli, “Persone meravigliose che sono un esempio straordinario di servizio civico. Hanno messo davvero a disposizione le loro persone per essere accanto a chi è solo, fragile e indifeso, con l’ascolto delle loro problematiche e anche con una disponibilità concreta nel risolverle, anche attraverso servizi di trasporto”.

“L’attività di Anteas sta riscuotendo grande fiducia da parte dei cittadini” aggiunge l’assessore Nada Di Giandomenico, “E lo dimostrano le molteplici iniziative presentate in questo report. Siamo molto contenti che da questa convenzione si siano generate tante opportunità e servizi utili per i nostri anziani, che verranno ulteriormente implementate nel prossimo futuro”.