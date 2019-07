Estate Rocchiggiana 2019, il programma completo

Tutti gli eventi e le manifestazioni sull’Altopiano delle Rocche presenti nel cartellone: Rocca di Mezzo, Rovere, Fonteavignone, Terranera

ROCCA DI MEZZO – Cresce l’attesa per la programmazione estiva che investirà l’intero Altopiano delle Rocche. Fino al 15 settembre cinema, musica, spettacoli all’aperto e percorsi enogastronomici all’interno degli antichi borghi medievali animeranno il territorio immerso nel Parco Sirente Velino, ma anche arte, laboratori, visite guidate e molto altro.

Numerosi gli eventi che vedranno partecipi artisti illustri del panorama culturale nazionale. Tra questi Red Canzian, Stefano Masciarelli, i Matia Bazar, gli attori Federico Perrotta e Ascanio Celestini. Si potranno, inoltre, rivivere le emozioni della Festa del Narciso grazie alla manifestazione Notturno in Fiore che vedrà sfilare due carri dell’edizione 2019. Anche la competizione caratterizzerà l’estate rocchigiana con RoccaInCanto giunta a suo decimo anno la cui giuria sarà presieduta da Silvia Salemi.

Spazio anche alla rievocazione storica con L’Assedio, “evento rivoluzionario che tocca un argomento storico forse annebbiato e dimenticato – spiega il presidente della Pro Loco di Rocca di Mezzo, Sandro Argentieri – l’attacco di Braccio Fortebracci da Montone al nostro borgo rappresenta un momento di orgoglio per tutto il territorio per la tenacia mostrata al tempo da tutti i rocchigiani”.

Non mancheranno, inoltre, serate immerse nella natura come la manifestazione San Lorenzo in da Wood con protagonisti d’eccezione come Lele Sacchi e Capofortuna.

L’Estate Rocchigiana 2019 è promossa dall’Associazione Nuova ProLoco di Rocca di Mezzo, patrocinata dal Comune di Rocca di Mezzo e realizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Monti Naviganti, l’Associazione Re:main, TIQ Teatro In Quota, Consulta dei Giovani delle Rocche, Associazione il Castello, l’Associazione ProLoco La Fonte e i Comitati Feste Patronali.

PROGRAMMA ESTATE ROCCHIGIANA 2019

Sabato 13 Luglio

h.21.00 Cineforum: Il segreto della felicità Fonteavignone Pro Loco La Fonte

Ecotrail Altopiano delle Rocche Altopiano Smile&go

h.16.30 Gonfiabili in ludoteca Sede Ludoteca Ludoteca la Girandola

h.16.30 Gonfiabili in ludoteca Sede Ludoteca Ludoteca la Girandola

Gita alle gole di Celano Sede, Fonteavignone Pro Loco La Fonte

Domenica 21 Luglio

h.15.30 Bagno Armonico con le campane tibetane Pineta di S.Leucio Ass.ne Monti Naviganti

h.17.00 Laboratorio di ceramica per bambini Sede Ludoteca Ludoteca la Girandola

h.21.30 Marco Morandi e i RinoMinati Piazza P. di Piemonte Comitato Feste

h.10.00 Convegno: Il fascino segreto di Campo Felice Campo Felice

h.21.00 Cineforum: Quasi amici Sede, Fonteavignone Pro Loco La Fonte

h.21.30 Red Canzian in concerto Piazza P. di Piemonte Comitato Feste

h.17.30 Giochi popolari Piazza P. di Piemonte Consulta delle Rocche

h.21.30 Giò di Tonno in concerto Piazza P. di Piemonte

h.17.00 Laboratorio di ceramica per bambini Sede Ludoteca Ludoteca la Girandola

h.16.00 Laboratorio Fiori di Carta per Notturno in Fiore Piazzetta dell’Oratorio Ass.ne Monti Naviganti

h.10.00 Le Pietre del borgo ufficio informazioni Nuova Pro Loco

h.16.00 Laboratorio Fiori di Carta per Notturno in Fiore Piazzetta dell’Oratorio Ass.ne Monti Naviganti

h.16.00 Preselezioni RoccaInCanto X edizione Palestra Polivalente Nuova Pro Loco

h.21.30 Cervellone- la squadra vincente Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.10.00 RotoBalle Golf Trophy Altopiano delle Rocche

h.21.30 Notturno in fiore – il Re Narciso Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.8.30 Le pietre raccontano Sede, Fonteavignone Pro Loco La Fonte

h.15.00 Bagno Armonico con le campane tibetane Pineta di S.Leucio Ass.ne Monti Naviganti

h.19.00 Back to 80’s – Disco Rifugio del Lupo Consulta delle Rocche

h.18.00 Spettacolo teatrale: uomini terra terra Rifugio del Lupo TIQ Teatro In Quota

h.21.30 Les Petits Papiers in concerto Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.15.00 Torneo di Playstation Sede Consulta Consulta delle Rocche

h.17.30 Aperitivo Culturale “Parole degli Alberi” Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.21.00 Spettacolo Teatrale: Il verso Giusto Palestra Polivalente Nuova Pro Loco

h.10.00 Le Pietre del borgo Piazzetta dell’Oratorio Nuova Pro Loco

h.17.30 Ecologia Narrativa Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.21.30 Karaoke allTogetherNow Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.16.00 LudoBus – laboratori didattici Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.21.30 Parole e pensieri, omaggio a L. Battisti Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.21.30 Beer Pong Sede Consulta Consulta delle Rocche

h.18.0 Il dottore e lo specialista. Metafora di un disastro. Loc. San Calvario TIQ Teatro In Quota

h.21.30 Concerto: La storia del rock passando per Woodstock Piazzetta dell’Oratorio Nuova Pro Loco

h.10.00 Mostra mercato prodotti tipici del Parco Giardino del Parco Parco Sirente Velino

h.17.00 Aperitivo Culturale “Arte e Natura “ Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.17.00 Circo spettacolo e Fuoco Piazza P. di Piemonte

h.21.00 Festival Canoro RoccaInCanto X Edizione Palestra Polivalente Nuova Pro Loco

h.10.00 Mostra mercato prodotti tipici del Parco Giardino del Parco Parco Sirente Velino

h.16.30 Laboratorio intensivo di Pizzica Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.18.00 San Lorenzo In da Wood Pineta di S.Leucio Ass.ne Re:main

h.18.00 Concerto: Sotto la mia stella Laghetto del melo, Rovere Ass.ne il Castello

h.21.30 Conferenza: Lo sci: evoluzione e nuove frontiere Palestra Polivalente Nuova Pro Loco

h.21.30 Feste patronali Terranera Terranera Comitato Feste Terranera

h.10.00 Mostra mercato prodotti tipici del Parco Giardino del Parco Parco Sirente Velino

h.16.30 Laboratorio intensivo di Pizzica Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.17.30 Teatro dei burattini Piazza P. di Piemonte

h.19.30 Sagra d’u Cavaciocch Fonteavignone Pro loco La Fonte

h.21.30 Spettacolo: Stefano Masciarelli in concerto Piazza P. Di Piemonte Nuova Proloco

h.10.00 Le Pietre del borgo Ufficio Proloco Nuova Pro Loco

h.10.00 Gonfiabili in piazza Piazza P. di Piemonte Ass.ne Re:main

h.11.00 Concerto: il ritorno del bosco Fontana innamorati- Rovere Ass.ne il Castello

h.15.00 Vicenne Cup Loc. Le Vicenne Consulta delle Rocche

h.17.00 8° Palio di Terranera Terranera Proloco Terranera

h.21.30 Recital “Abbi cura di Splendere” Piazzetta del Centro Storico Ass.ne Monti Naviganti

h.19.30 Sagra d’u Cavaciocch Fonteavignone Pro loco La Fonte

h.10.00 Gonfiabili in piazza Piazza P. di Piemonte Ass.ne Re:main

h.15.00 Vicenne Cup Loc. Le Vicenne Consulta delle Rocche

h.17.30 Aperitivo Culturale – Conferenza archeologica Palestra Polivalente Ass.ne Monti Naviganti

h.18.00 Street Food: il gusto decolla Campo sportivo Rovere Ass.ne il Castello

h.19.30 Spettacolo: non c’è che un bianco lupo nella neve Largo DiStefano/Angelosante TIQ Teatro In Quota

h.19.30 Sagra d’u Cavaciocch Fonteavignone Pro loco La Fonte

h.8.30 43° Naturmarcia Terranera Pro Loco Terranera

h.10.00 Gonfiabili in piazza Piazza P. di Piemonte Ass.ne Re:main

h.13.00 Street Food: il gusto decolla Campo sportivo Rovere Ass.ne il Castello

h.15.00 Vicenne Cup Loc. Le Vicenne Consulta delle Rocche

h.16.30 “Ciao Lucio” Largo DiStefano/Angelosante TIQ Teatro In Quota

h.17.30 Ecologia Narrativa incontro p.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.18.30 Concerto di musica sacra Oratorio

h.21.30 Spettacolo teatrale: Carl una ballata. Piazza della Chiesa TIQ Teatro In Quota

h.21.30 Martufello e la sua band Rovere Comitato Feste Rovere

h.18.30 Spettacolo teatrale: Scegli me Piazzetta Pelliccetta TIQ Teatro In Quota

h.21.00 Feste patronali Fonteavignone

h.21.30 Matia Bazar in concerto Rovere Comitato Feste Rovere

Laboratorio teatro bambini, ragazzi, adulti Sede Consulta TIQ Teatro In Quota

h.8.30 Escursione Santuario Curino e S. Onofrio Ass.ne Monti Naviganti

h.17.30 Dino Story Muppets Piazza P. di Piemonte

h.19.00 Vicina( r)ti Da porta della Morge Nuova ProLoco

Laboratorio teatro bambini, ragazzi, adulti Sede Consulta TIQ Teatro In Quota

h.9.00 Roccamundial Palestra Polivalente Consulta delle Rocche

h.10.00 Laboratorio intensivo di Pizzica Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.16.00 LudoBus – laboratori didattici Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.18.00 Aperitivo Culturale – Presentazione Libro di Luca Hopps Palestra Polivalente Ass.ne Monti Naviganti

h.21.30 Concerto spettacolo: Spirlingoj, musica della terra d’Otranto Piazza P. di Piemonte Nuova Proloco

Laboratorio teatro bambini, ragazzi, adulti Sede Consulta TIQ Teatro In Quota

h.10.00 Laboratorio intensivo di Pizzica Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.17.30 Le storie dei paladini di Francia Sede Parco TIQ Teatro In Quota

h.15.30 Torneo di bridge Circolo Bocciofilo Associazione Anziani

h.17.30 Torneo bigliardino, pingpong, freccette Sede Consulta Consulta delle Rocche

h.21.30 Spettacolo: io sono L’Abruzzo, Federico Perrotta Piazza P. di Piemonte Nuova Proloco

Laboratorio teatro bambini, ragazzi, adulti Sede Consulta TIQ Teatro In Quota

h.10.00 Caccia al tesoro baby Sede Consulta Consulta delle Rocche

h.16.30 Caccia al tesoro Sede Consulta Consulta delle Rocche

h.17.30 Aperitivo Culturale – “Il centro storico si veste di parole” Incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.19.30 Premiazione Angolo fiorito 2019 Piazzale la Morge Nuova Proloco

h.21.30 ASCANIO CELESTINI – Ballata dei senzatetto Piazza della Chiesa TIQ/ Nuova ProLoco

h. 10.00 Le Pietre del borgo Ufficio Informazioni Nuova Pro Loco

h.15.30 Torneo di pallavolo Sede Consulta Consulta delle Rocche

h.18.00 Cucina buona in tempi cattivi Piazza Pianezza TIQ Teatro In Quota

h.21.00 DISKO in concerto Piazza P. di Piemonte Nuova Proloco

h.17.30 Ecologia Narrativa incontro P.zza del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.21.00 Rassegna Corali Abruzzo Piazza Pianezza Nuova Proloco

h.9.00 LudoBus – laboratori didattici Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.17.30 Aperitivo Culturale – Presentazione Libro di M.T. Giusti Palestra Polivalente Ass.ne Monti Naviganti

h.19.00 AperiConsulta Sede Consulta Consulta delle Rocche

h.21.00 Concerto:Una Vorta c’era Roma,V. Olla Piazza P.di Piemonte Nuova ProLoco

h.16.00 Torneo di burraco Palestra Polivalente Ass.ne Re:main

h.21.30 Concerto: Faber: la musica e la poesia Piazza P. di Piemonte Nuova Proloco

Mercatino dell’antiquariato Piazza P. di Piemonte Amm.Comunale

h.18.00 Le nostre piazzette Rovere Ass.ne il Castello

h.19.00 L’ASSEDIO – Attacco al Borgo antico da la Morge-Intero Borgo Nuova ProLoco

Mercatino dell’antiquariato Piazza P. di Piemonte Amm.Comunale

h.18.00 Premio Nazionale Mario Arpea Letteratura e poesia di montagna Palestra Polivalente Amm. Comunale

h.18.00 Aperitivo Culturale “Incontriamo il mondo” Palestra Polivalente Ass.ne Monti Naviganti

h. 10.00 Le Pietre del borgo Ufficio Informazioni Nuova Pro Loco

h.16.00 LudoBus – laboratori didattici Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.21.00 Spettacolo: el Sabor del Caribe Piazza P. di Piemonte Nuova Pro Loco

h.21.30 “La notte delle lanterne” Piazzetta del Mercatino Ass.ne Monti Naviganti

h.18.30 394° Gara del Solco Da Piazza P. di Piemonte Nuova ProLoco

Raduno cinquecento Altopiano

Trail il Narciso Campionato Nazionale UISP Altopiano Park Trail Promotion

Appuntamento sul monte Pago Sede Fonteavignone Proloco la Fonte

Per info e prenotazioni:

Associazione Nuova ProLoco 0862 916125

Associazione Culturale Monti Naviganti 331 2954248

Associazione Re:main 3391133867

TIQ Teatro In Quota 3337907127

Consulta dei Giovani delle Rocche 3297350498

Associazione il Castello 3283164501

Associazione Proloco La Fonte 3285497326