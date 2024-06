“Estate nel Bosco”, il campus estivo 2024 del Progetto N.O.I.

Al via le iscrizioni al servizio, completamente gratuito, realizzato all’interno del progetto e riservato ai bimbi nati nel 2018, 2019 e 2020 residenti nel Comune di Teramo

TERAMO – Tutto pronto per la seconda edizione dell’“Estate nel Bosco”, il campo estivo realizzato all’interno di “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia”, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rivolto ai bambini tra i 4 e i 6 anni di età (nati/e negli anni 2018, 2019 e 2020) residenti nel Comune di Teramo.

Il campo è un servizio completamente gratuito che sarà attivato dal 15 al 26 luglio 2024, dal lunedì al venerdì (escluso i sabati e le domeniche), dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (8 ore giornaliere, 10 giornate di attività). Si svolgerà all’aperto su un terreno agricolo situato nel Comune di Teramo, in località Varano di Valle San Giovanni, messo a disposizione dall’azienda agricola “Il Borgo degli Gnomi”. Previsto anche un servizio di trasporto con pulmino, anch’esso gratuito, che ogni giorno partirà e arriverà a Teramo in piazzale San Francesco.

Le attività ludiche e ricreative che si svolgeranno nei giorni previsti sono ispirate ai principi dell’Outdoor Education: i bambini impareranno attraverso la Natura, le Stagioni e il Ciclo dei lavori agricoli, nella convinzione – peraltro avvalorata da ampia letteratura scientifica – che stare all’aria aperta sia un’esigenza naturale dei bambini, aiuti a sviluppare il senso di autonomia e il rispetto per sé e per gli altri; abbia cioè un grande valore educativo.

I posti sono limitati: il campo estivo sarà infatti destinato a un totale di 16 bambini, che accederanno sulla base di una graduatoria che terrà conto delle condizioni socioeconomiche delle famiglie. Coloro che intendono partecipare dovranno presentare domanda inviando all’indirizzo e-mail ape.progetto.noi@teramochildren.org il modulo di iscrizione corredato dagli allegati entro e non oltre il 17 giugno 2023. Per informazioni e modulistica è possibile consultare i link https://percorsiconibambini.it/noi/ e http://www.teramochildren.org/.

Il progetto “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia” vede a lavoro una estesa rete di partner, composta dall’associazione Teramo Children, dai Comuni di Teramo, Oricola, Colledara, Castel Castagna, Castelli, Isola del Gran Sasso, Tossicia, Pereto e Rocca di Botte, dalle associazioni “Focolare Maria Regina Onlus”, “A piccoli passi”, “Le tre porte”, dalle cooperative sociali “3M” e “Bubusettete”, dalla società cooperativa “Scuola Verde”, dall’Istituto Comprensivo Teramo 4 – San Nicolò a Tordino e dall’Istituto Internazionale del Mediterraneo – Sezione Italiana.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.