“Estate al Centro”, a Spoltore attività per bambini: come partecipare

Si svolgeranno nel mese di luglio in due turni presso il Centro Polifunzionale di Villa Santa Maria. Possono partecipare i ragazzi da 6 a 10 anni

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore organizza “Estate al Centro”, una serie di attività ludico-ricreative, sportive e didattiche a misura di bambino in programma nel Centro Polifunzionale di Villa Santa Maria. Possono partecipare i ragazzi da 6 a 10 anni: le iscrizioni sono già aperte. Previsti due turni nel mese di Luglio, ciascuno di due settimane (1-12 luglio e 15-26 luglio) con 45 minori per turno. In caso di domande superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria in base all’Isee del nucleo familiare.

I bambini saranno impegnati in attività sportive, costruzione di burattini e aquiloni, laboratori di pittura e grafica, invenzione di piccole storie illustrate, rappresentazioni teatrali, giochi di squadra, ricerca d’ambiente ed esplorazioni. É disponibile il modulo dedicato sul sito del Comune.

COME PARTECIPARE

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, attraverso il protocollo: i genitori devono allegare il certificato medico che attesta l’idoneità fisica del bambino, la ricevuta del versamento della quota di partecipazione pari a 89 euro per ciascun turno di due settimane.

Il servizio è gratuito per famiglie con Isee fino a 8000 euro. Solo in caso di posti disponibili sarà possibile partecipare ad entrambi i turni, presentando due richieste separate. Ciascun turno sarà preceduto da un incontro nel Centro polifunzionale di Villa Santa Maria tra famiglie e operatori della cooperativa New Aid che svolgerà il servizio, per illustrare le principali attività: per il primo turno è previsto il 28 giugno alle ore 19.00, per il secondo il 12 luglio alla stessa ora.

All’esito della formulazione della graduatoria, le famiglie tenute alla compartecipazione dovranno effettuare il pagamento mediante bonifico bancario (IBAN: IT0650542404297000050002223 – Banca popolare di Bari con causale: Centro Estivo 2019). Il responsabile del procedimento è Marilena Mei (per informazioni: 085.49642012; email: marilena.mei@comune.spoltore.pe.it).