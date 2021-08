Celano, al via gli eventi estivi: 38 appuntamenti in programma

Gli eventi sono resi possibili grazie all’impegno dal delegato al turismo Toni Di Renzo in collaborazione con la Pro Loco di Celano

CELANO – Dalla musica alla danza, dal pugilato alla letteratura fino ad arrivare alle serate teatrali nel cuore del centro storico. Grazie all’impegno del consigliere Toni Di Renzo in collaborazione con la Pro Loco di Celano, è iniziato il ricco programma di iniziative, rivolto ai cittadini e a chi trascorrerà l’estate in città, dal titolo Festival all’ombra del Castello.

38 appuntamenti estivi entrati nel vivo già il 1 agosto 2021, che si svolgeranno tra Piazza IV Novembre, Parco delle Rimembranze, Piazza San Giovanni e Largo Cavalieri di Vittorio Veneto e che termineranno lunedì 30 agosto. Un calendario itinerante che propone arte e divertimento e che mette in evidenza anche alcuni dei luoghi più belli di Celano.

“Abbiamo pensato ad un programma variegato e aperto a tutti, che abbraccia la musica, il teatro, lo sport – dichiara il consigliere Di Renzo – per venire incontro alle diverse preferenze, per promuovere il turismo e per vivere la città anche durante l’estate. Nonostante lo stato di emergenza sanitaria, con la Pro Loco, siamo riusciti ad elaborare un calendario molto interessante per permettere a tutti un ritorno alla “normalità”, all’incontro e alla socialità, sempre nel rispetto delle regole. Insieme all’amministrazione abbiamo voluto dare spazio ad artisti e musicisti di Celano che in questo ultimo periodo hanno avuto una frenata professionale a causa dell’emergenza sanitaria. Per questo motivo invito tutti a partecipare agli eventi celanesi e a godersi l’estate. ”

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, alcuni fino ad esaurimento posti e si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. Sarà possibile ricevere informazioni e notizie relative agli appuntamenti estivi recandosi direttamente all’Ufficio Turistico comunale sito in Largo Beato Tommaso, nei pressi del Palazzo di Città, o telefonando al numero di 0863/792184.