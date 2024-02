Al via “Essere Paesi”, il progetto per la crescita del territorio aquilano

Il primo incontro per associazioni e operatori del territorio si svolgerà il 24 febbraio a Castelnuovo di San Pio delle Camere

L’AQUILA – “Questa è una “chiamata alle armi”, ma alle armi della comunità, del territorio e del dialogo sinergico all’interno del tessuto associativo e sociale”. Così le associazioni Frequenze (Barisciano), Te.Co – Territorio e Comunità (L’Aquila) e il Ristorante La Cabina (Castelnuovo) invitano al primo evento di Essere Paesi, un progetto ideato per dare il nostro contributo alla crescita corale del territorio aquilano e abruzzese.

Il primo incontro Essere Paesi: call per associazioni e operatori del territorio si svolgerà sabato 24 febbraio, alle ore 18.00, presso il Ristorante la Cabina a Castelnuovo di San Pio delle Camere. Questo primo appuntamento è una chiamata per le associazioni, gli operatori e le operatrici che si impegnano per la crescita del territorio, il cui fine è conoscersi e trascorrere una serata condividendo i propri progetti, i propri obiettivi, ma è anche una festa per stare insieme tra buon cibo e musica.

Questo il manifesto di Essere Paesi:

“Vogliamo che i paesi tornino a essere i centri vitali che sono sempre stati. Che tra paesi si creino connessioni reali e genuine. Che nei paesi esista uno spazio di confronto reale tra le persone. Vogliamo, insomma, essere paesi.

Essere Paesi è un progetto ideato dalle associazioni Frequenze e Te.Co – Territorio & Comunità con il supporto del Ristorante La Cabina. Due gli obiettivi: stimolare la creazione dal basso di una rete concreta e informale tra le associazioni locali e tra le persone che vivono nei paesi; condividere saperi e buone pratiche sul rilancio dei paesi e sui processi di rigenerazione sociale in atto nelle cosiddette Aree Interne.

Per farlo abbiamo deciso, semplicemente, di organizzare degli incontri destinati alla conoscenza reciproca tra persone e tra associazioni, nei quali saranno ospitati anche alcuni tra i principali esperti nazionali e regionali del recente fermento che sta animando i paesi italiani”.

Il programma:

18.00 – Essere Paesi: breve intervento delle associazioni promotrici

18.15 – InPiazza (Open Mic): presentati e conosci chi ti circonda!

20.30 – Cena sociale: 10 € a persona

21.30 – Essere Comunità: dopocena in musica con Jam(O) Session e immancabile bar

La partecipazione all’evento è libera, solo la cena sociale è su prenotazione, scrivendo ai contatti di seguito riportati entro il 20 febbraio sera e indicando il n. di persone e il nome dell’associazione (vi preghiamo anche di segnalare eventuali allergie e intolleranze).

La prenotazione è fondamentale per permetterci un incontro ben organizzato.