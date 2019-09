Esibizione di arte moderna L’Art Connect a Lettomanoppello

Per la prima volta in Abruzzo saranno esposte le opere di due artisti argentini di fama internazionale, mostra aperta al pubblico fino al 27 settembre

LETTOMANOPPELLO – Venerdì 13 settembre alle ore 19:00, presso l’edificio storico della famiglia Piccirilli-Micelli a Lettomanoppello, si svolgerà l’inaugurazione dell’esibizione di arte moderna L’Art Connect.

Per la prima volta in Abruzzo saranno esposte le opere di due artisti argentini di fama internazionale. Claudio Roncoli vive a Miami ed è stato il vincitore di due Grammy consecutivi nel 2017 e 2018, il premio considerato tra i più grandi riconoscimenti nel panorama artistico. Maxim Liptzer, pittore ispirato a Picasso che vive a Buenos Aires e lavora in giro per l’Europa ed il Sud America. Gli argentini saranno accompagnati da due artisti locali: Simone Piccirilli, di Pescara, ed Eugenio Toppi, di Lettomanopello.

L’evento è promossa dall’organizzazione Kobe Partners, fondata dal pescarese Fernando Piccirilli, esperto in consulenza finanziaria, e dall’avvocato Solange Miceli, in stretta collaborazione con il Comune di Lettomanopello e particolarmente dal suo sindaco Simone Romano D’Alfonso.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto di marketing territoriale che offre un contributo al miglioramento della competitività turistica dell’Abruzzo. Nella cornice di questo evento si svolgerà un incontro istituzionale per definire politiche comuni di sviluppo del turismo ed incentivare le collaborazioni tra pubblici e privati. Tra i partecipanti alla round-table ci sono il Dott. Luciano Di Martino, Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Majella, il Dott. Massimiliano Luciani, Direttore dell’Anci, ed i sindaci di selezionati comuni del territorio.

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente a partire dal giorno successivo e fino al 27 settembre, attraverso prenotazione tramite il seguente indirizzo e-mail: hello@kobe-partners.com

Nella foto Solange Miceli e Fernando Piccirilli della Kobe Partners.