Escursioni guidate in Abruzzo nel mese di agosto a cura di Bikelife

FRANCAVILLA AL MARE – Tour in corso fra costa e montagna, bici nonché trekking e ancora i giri in Vespa. Prosegue l’attività della Ciclostazione dei Trabocchi con sede nella stazione ferroviaria di Francavilla al Mare, a cura di Bikelife, tour operator di vacanza attiva.

E arriva intanto il programma delle escursioni giornaliere per agosto, a partire dal primo fino a fine mese. Si comincia con Treno e bici, l’anello dei tre fiumi a Popoli e il Vespa tour Montepulciano d’Abruzzo. Si prosegue con lo slow trekking alle sorgenti del fiume Alento, Vespa e snorkeling, giri in città alla scoperta di storia e curiosità, fra fiume e dintorni. Non mancano gli speciali e-bike touring benessere e relax al tramonto e la costa dei trabocchi.

Le escursioni sono perlopiù facili per tutti, con qualche occasione in cui la difficoltà diventa media. “Trekking, bici e vespa per scoprire angoli nascosti ed affascinanti della nostra splendida regione” dicono da Bikelife.