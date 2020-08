Weekend di saldi estivi 2020 a Guardiagrele: orari e sconti

GUARDIAGRELE – Questo fine settimana a Guardiagrele per il lancio dei saldi estivi, i negozi rimarranno aperti fino tardi e anche l domenica pomeriggio.

“L’iniziativa viene riproposta e arricchita quest’anno – spiega l’assessore alle attività produttive Ambra Dell’Arciprete – rispetto a quella dello scorso anno “Buona la prima” da ulteriori iniziative che l’amministrazione e le associazioni della città hanno organizzato per questa due giorni all’insegna della sostenibilità degli acquisti nel borgo e non solo”.

Sabato 1° agosto l’apertura pomeridiana verrà prolungata fino alla mezzanotte. Lo shopping sarà accompagnato da diversi eventi. Verrà presentata la nuova guida turistica di Guardiagrele sabato 1 agosto alle 18.30, a seguire la musica di Alfredo Scogna con la sua “torre longobarda”.

Domenica 2 agosto, nel pomeriggio, dopo la presentazione del fumetto di Massimo Carulli, ci sarà la serata conclusiva di Guardiagrele Opera che metterà in scena “Le nozze di Figaro” di Mozart.

“L’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore al Turismo Piergiorgio Della Pelle – ha inoltre messo a disposizione delle attività commerciali buoni sconto del 50% per l’acquisto dei biglietti per lo spettacolo di Lino Guanciale “Itaca… Il Viaggio”, che andrà in scena il 25 agosto a Guardiagrele.

Un incentivo ad acquistare nei nostri negozi, accolti dalla cordialità e dalla professionalità dei nostri commercianti in un momento in cui la ripresa dal Covid si associa nel nostro Borgo a una dimensione a misura di visitatore: sicurezza e accoglienza continueranno a essere il biglietto da visita della nostra Città”.