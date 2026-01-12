Esami Scorta Tecnica 2026 – Polizia Stradale Abruzzo e Molise

L’AQUILA – Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise di L’Aquila ha definito le date delle sessioni d’esame 2026 per il rilascio e il rinnovo dell’attestato di abilitazione alla scorta tecnica dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, come previsto dal D.M. 18 luglio 1997. Le prove si svolgeranno l’11 febbraio, il 13 maggio, il 16 settembre e il 2 dicembre 2026.

L’esame comprende una prova scritta a quiz, un colloquio orale sulle materie indicate nell’allegato B del decreto ministeriale e una prova pratica di simulazione o verifica di un intervento di regolazione del traffico. L’accesso all’orale è consentito solo ai candidati che superano la prova scritta con almeno 7 risposte corrette su 10. Per il rinnovo dell’abilitazione sono previste esclusivamente la prova orale e quella pratica.

Dal quinto giorno precedente ogni sessione saranno pubblicati giorno e sede della prova presso il Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila e sui canali istituzionali delle Questure di Abruzzo e Molise. Gli interessati residenti nelle due regioni possono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente l’esame, tramite consegna diretta, raccomandata A/R o PEC.

I moduli per la domanda sono disponibili presso tutti gli Uffici di Polizia Stradale. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi, Scorte e Statistica del Compartimento di L’Aquila.

Immagine di repertorio