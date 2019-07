Esame di Stato 2019, sette studenti del Galilei con cento e lode

PESCARA – Si sono impegnati per cinque anni. Hanno approfondito con curiosità e acume ogni disciplina. E forti di questo background hanno affrontato le prove di maturità con grinta, passione e senso critico. E così sono riusciti ad accaparrarsi non solo la tanto agognata maturità, ma anche quella lode che trascina il loro nome nell’Olimpo delle eccellenze galileiane.

Il nuovo esame di Stato 2019 incorona con cento e lode sette giovani e brillanti studenti del Liceo scientifico Galileo Galilei. Questi i nomi: Miccoli Mariangela, Buda Alessio, De Mattheis Eugenia, D’Angelo Marzia, Dente Daniele, Rajabi Baniyani Soraya e Fusilli Grynchenko Nikita.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati – ha dichiarato il dirigente Carlo Cappello – : alcuni di questi ragazzi avevano già dato lustro alla nostra scuola. Penso a Mariangela Miccoli, terzo posto alla gara regionale delle Olimpiadi di filosofia, oltre che membro della squadra di debate che è arrivata sesta alle finali nazionali. O a Daniele Dente, elemento centrale da anni della squadra di matematica che ha disputato la nazionale a Cesenatico con ottimi risultati, oltre che vincitore negli scorsi anni di diversi premi di informatica. Per non parlare di Marzia D’Angelo e Soraya Rajabi che sono stati per cinque anni il cuore del nostro giornalino. Sono ragazzi eccezionali, che hanno avuto un percorso costellato di tantissime soddisfazioni e traguardi Alessio Buda, Eugenia De Mattheis e Nikita Fusilli. Merito anche di una scuola, come è il Galilei, che sa valorizzare le eccellenze e sa mantenere viva la scintilla della conoscenza. É sfumata per un soffio la lode a molti alunni che hanno conseguito il 100. A tutti i nostri liceali l’augurio di enormi successi nel futuro percorso che li attende”.