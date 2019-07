Impavida Ortona: Carelli e Salsi completano il Roster 2019-2020

L’opposto bitontino: “Sarà un campionato molto difficile ma ritengo che la squadra abbia tutte le carte in regola per ben figurare“

ORTONA – Mancavano due attaccanti, uno di mano e l’altro opposto, per mettere insieme tutti i tasselli che compongono la Sieco Impavida Ortona 2019/2020. Quei due tasselli hanno adesso l’ufficialità. Si tratta dell’opposto Dario Carelli e dello schiacciatore Alessandro Salsi.

Dario Carelli è un opposto bitontino classe ’89 per 194 centimetri di altezza con la pallavolo nel DNA. Suo padre Michele ha disputato infatti molti campionati di Serie A e può vantare di essere il primo giocatore di origini pugliesi ad essere stato convocato nella Nazionale Italiana. La sua carriera pallavolistica comincia quindi nel settore Minivolley di Bitonto ma poco più tardi avrà un breve flirt giovanile con il mondo della pallacanestro. A sedici anni sarà di nuovo sotto rete e giocherà con il Giovinazzo in serie D prima e in C poi. Da allora in avanti non abbandonerà mai più il mondo del Volley e giocherà nei campionati di Serie B1 e B2. Carelli arriva la prima volta in Abruzzo nella stagione 2012/2013 vestendo la maglia dell’Atri di B2. Si tratterà però di una parentesi sfortunata, la squadra si scioglierà a stagione in corso e Dario a dicembre si ritrova a giocare ad Inglesias in B1. Seguiranno altre esperienze tra la B2, la B1 e più tardi nella Serie B Unica fino alla chiamata della Sieco Impavida in serie A2 Credem Banca.

«Sono felicissimo di indossare la maglia della Sieco per la prossima stagione. Ho parlato con molti ragazzi che sono passati da Ortona e tutti me ne hanno detto un gran bene. Sarà un campionato molto difficile ma ritengo che la squadra abbia tutte le carte in regola per ben figurare. Ho ventinove anni e dopo tanti campionati di serie B, finalmente mi è stata data l’opportunità di disputare un campionato di Serie A2. Darò il massimo in allenamento. Amo accettare nuove sfide e migliorare sempre per farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa».

CARELLI DARIO

Data di Nascita: 13/11/1989

Luogo di Nascita: Bitonto

Ruolo: Opposto

Altezza: 193 cm

Carriera:

2019/2020 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2017/2019 Pallavolo Andria (Serie B)

2016/2017 Asem Bari (Serie B)

2015/2016 Volley Isernia (Serie B2)

2014/2015 Virtus Potenza (Serie B1)

2013/2014 Pallavolo Cinquefrondi (Serie B2)

2012/2013 Volley Inglesias (Serie B1) dal 12/2012

2012/2013 Atri (Serie B2) Fino al 12/2012

2011/2012 Pallavolo Quartucciu (Serie B2)

2010/2011 Deledda Quartu (Serie B2)

2008/2010 Pallavolo Molfetta (Serie B1)

2007/2008 Pallavolo Giovinazzo (Serie C)

Alessandro Salsi, classe ’99 per 185cm di altezza è uno schiacciatore nato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Salsi incontra la pallavolo nelle giovanili della squadra dei Vigili Del Fuoco Reggio Emilia, quando aveva nove anni e nel 2013/2014 entra nel settore giovanile del Modena Volley. La stagione successiva, sempre con Modena, gioca e vince il campionato di Serie C. Arrivano poi esperienze in serie B con la stessa Modena e poi a Foligno (2017/2018) e Perugia (2018/2019). Ma il cammino che lo porterà in Serie A2 con la SIECO, è costellato anche di successi personali. Nel suo primo anno a Modena è nominato MVP alle finali regionali Under 15. Lo stesso titolo gli sarà assegnato più tardi anche nella categoria Under 17 e Under 19.

«Ortona rappresenta l’opportunità di mettermi in mostra in un campionato di altissimo livello e confrontarmi con atleti grande esperienza. Anche se per me sarà la prima volta in un campionato così difficile cercherò di dare il massimo per aiutare al meglio i miei compagni di squadra. La ricetta giusta è quella di allenarsi duramente».

Alessandro Salsi

Data di Nascita: 07/07/1999

Luogo di Nascita: Reggio nell’Emilia

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 185 cm

Carriera:

19/2020 A2 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2018/2019 Sir Safety Perugia (Serie B)

2017/2018 Intervolley Foligno (Serie B)

2016/2017 Modena Volley (Serie B)

2015/2016 Modena Volley (Serie D)

2014/2015 Modena Volley (Serie C)

2013/2014 Modena Volley (Settore Giovanile)

2008/2013 V.d.F. Reggio Emilia (Settore Giovanile)