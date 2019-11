“Eros & Emozioni”, la nuova stagione teatrale Baltimora Production

Il 4 novembre alle 15 Rocco Siffredi e Simona Cavallari incontreranno fans e risponderanno alle domande

PESCARA – Lunedì 4 novembre alle ore 15 Rocco Siffredi, l’attrice Simona Cavallari e del regista Luciano Melchionna, insieme al cast dello spettacolo “Dignità autonome di prostituzione” saranno nella redazione del quotidiano Centro (a Pescara in via Tiburtina Valeria 91) per incontrare i fans e rispondere alle domande. I due saranno i protagonisti della nuova stagione teatrale della Baltimora Production, intitolata, programmaticamente, “Eros & Emozioni“.

Fa notizia, in particolare, il debutto assoluto a teatro di Rocco Siffredi, come interprete (e coautore) di “Autentico”, scritto e diretto da Luciano Melchionna. Uno spettacolo che debutterà al teatro Massimo di Pescara e calcherà poi i teatri più prestigiosi d’Italia e d’Europa. Per il divo di Ortona, personaggio pop a tutto tondo ormai, conosciuto in tutto il mondo, sarà la prima volta su un palcoscenico teatrale.

Per l’occasione, saranno distribuite t-shirt raffiguranti tutti gli artisti della rassegna teatrale, autografate dai protagonisti. Queste speciali magliette estive (e quella di Rocco è destinata ad andare a ruba) verranno però assegnate alle prime cinquanta persone che condivideranno sul proprio profilo Facebook e Instagram il programma o la locandina della nostra stagione “Eros ed Emozioni”, dopo aver messo il loro like o follow alle nostre pagine social. Seguiteci, e invitate tutti i vostri amici a farlo.

Rocco Siffredi, Simona Cavallari, Luciano Melchionna e il cast di “Dignità autonome di prostituzione” risponderanno alle domande, firmeranno autografi e faranno selfie con i fan.

Leitmotiv di “Eros ed Emozioni” è l’eros, inteso in tutte le sue sfumature, coniugato attraverso il gioco, la seduzione e la dialettica dalle mille facce tra uomo e donna. Un viaggio liberatorio intorno al piacere e ai suoi tabù; un percorso trasversale sul desiderio, la sensualità, l’amore tout court. Protagonista di punta del cartellone sarà Rocco Siffredi, che debutta a teatro.

Lo show teatrale di Rocco, tra i testimonial globali dell’Abruzzo, non avrà però nulla a che fare con gli ingredienti che lo hanno portato al successo. Sarà infatti uno spettacolo aperto a tutti, non certo vietato ai minori, e la sua sarà una interpretazione onirica e pulita, da grande e consumato animale da palcoscenico. Siffredi sfodererà carisma ed enormi doti attoriali classiche. Metterà in scena tutto se stesso, e la sua più intima e misconosciuta visione delle cose e del mondo. Un Rocco inedito e inaudito; “Autentico”, come il nome, appunto, del suo e nostro show.

GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA

Ma la stagione avrà anche altre potenti frecce nel suo arco. Dal pluripremiato format/spettacolo “Dignità autonome di prostituzione” del drammaturgo Luciano Melchionna (in 10 anni, più di 43 edizioni, 400 repliche e oltre 300 tra attori e musicisti coinvolti, per un totale di 500.000 spettatori e rotti) al nuovo spettacolo di Guglielmo Ferro, direttore del Quirino di Roma: “Dialogo di una prostituta con il suo cliente” è stato scritto da Dacia Maraini e sarà qui interpretato dalla bravissima Simona Cavallari. Andrà in scena a Pescara nel mese di aprile del 2020.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

I primi 200 spettatori che acquisteranno l’abbonamento avranno diritto allo spettacolo gratuito di Massimo Recalcati, alla première che sarà organizzata alla Cantina Ciavolich lunedì 25 e martedì 26 maggio 2020 alle 20.30 (dove saranno presenti gli artisti della campagna abbonamenti) e avranno diritto all’ingresso alla mostra fotografica sull’eros di Letizia Battaglia all’ex-Aurum.

Per chi acquisterà l’abbonamento su Ciaotickets.com “Prendi due e paghi uno” di Eros & Emozioni, € 170,00 + prevendita, per due persone nel primo settore, lo spettacolo di Massimo Recalcati “Vita Amorosa” sarà compreso nel costo dell’abbonamento.

Qui il link della prevendita:

https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/eros-ed-emozioni-turno-a

https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/eros-ed-emozioni-turno-b