Erga Omnes, incontro formativo sulla relazione mente-corpo

CHIETI – “Posturologia e psicologia” è stato il titolo del workshop, ad ingresso libero, organizzato sabato 8 giugno dall’Associazione Erga Omnes, molto attiva nelle politiche sociale e giovanili del territorio teatino, in collaborazione con Edizioni Il Viandante, presso la sede operativa in Via Monte Grappa a Chieti Scalo, nell’ex centro sociale San Martino.

Dopo i saluti ed i ringraziamenti del Presidente di Erga Omnes il Dott. Pasquale Elia, sono intervenuti i relatori: Dott. Marco Strona (esperto in posturologia) Dott. Giuseppe Di Iorio (psichiatra) e la Dott.ssa Giusy Di Giulio (psicologa e psicoterapeuta) che hanno portato all’attenzione dei partecipanti l’importante relazione ed interazione tra la mente ed il corpo.

Tanti i partecipanti all’incontro formativo: studenti universitari di scienze motorie, psicologia, medicina e professioni sanitarie, oltre a professionisti, docenti universitari, giovani e meno giovani interessati all’argomento.

Già fissati in calendario prossimi incontri teorico-pratici gratuiti sulla posturologia, sempre nella sede di Erga Omnes, con il Dott. Strona: ginnastica posturale, controlli per l’artrosi e l’osteoporosi.