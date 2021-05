Eravamo contadine di Galiffa chiude il Maggio dei Libri a Campli

CAMPLI – Ultimo appuntamento a Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, per il Maggio dei Libri. Sabato 29 maggio sarà la volta della presentazione del libro di Francesco Galiffa “Eravamo contadine” (Arsenio edizioni).

Il libro sarà presentato alle ore 18, presso il loggiato di Palazzo Farnese, con i saluti del Vicesindaco di Campli, Antonio Francioni, dell’Assessore Regionale, Pietro Quaresimale, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Campli, Melissa Galli, e del Presidente dell’Associazione Memoria e Progetto Onlus, Roberto Ricci. Interverranno, oltre all’autore, il Rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, e Matteo Di Natale, Dottorando dell’Universita di Teramo. Modera l’incontro Giovanna Frastalli.

Il Maggio dei Libri – che si svolge quest’anno per la prima volta anche a Campli su iniziativa dell’Associazione Memoria e Progetto Onlus in collaborazione con il Comune di Campli – è un’iniziativa nazionale del “Centro per il Libro e la Lettura” promossa dal Ministero della Cultura.