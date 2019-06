Equestrian Campus, full immersion nel mondo dell’equitazione

AVEZZANO – A partire dal 1 luglio, per una settimana, partirà il progetto speciale Equestrian Campus, primo ed unico nel suo genere nel nostro territorio.

“Una full immersion nel mondo dell’equitazione dedicata a piccoli e più grandi, già cavalieri ed amazzoni o alla prima esperienza, che condividono con noi l’infinita passione ed amore per questo meraviglioso animale che è il cavallo. “Siamo molto felici di essere riuscite a lanciare questa idea che avevamo in cantiere da molti anni, è unica nel territorio, pensata e realizzata con il massimo della professionalità, in un posto altrettanto unico come la nostra Scuderia I Mandorli. Per i partecipanti sarà emozionante, edificante, divertente e molto istruttivo vivere a tu per tu con i cavalli tutto il giorno” hanno dichiarato le organizzatrici e proprietarie della scuderia.

Il campus sarà articolato in tutta una serie di attività, dai pony-games alla pratica di scuderia, dall’horse-ball al dressage, dal cross-country al salto ostacoli e tanto altro ancora, dalla mattina alla sera.

COME PARTECIPARE

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 giugno scrivendo un’email a scuderiaimandorli@gmail.com o tramite l’account di Facebook Scuderia I Mandorli scuola di equitazione Pony club. Una settimana diversa, un campus estivo speciale ed unico, insomma un appuntamento imperdibile nella Scuderia I Mandorli di Avezzano.