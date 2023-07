Emozioni in Musica a Roseto degli Abruzzi: il programma 2023

L’ottava edizione è in programma dall’1 al 3 agosto allo stadio “Fonte dell’Olmo” e sarà aperta da Francesco Gabbani poi PFM e Al Bano

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Lo stadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi dall’1 al 3 agosto apre le porte all’ottava edizione di “Emozioni in Musica”, il festival che dal 2014 ospita i più grandi nomi della produzione musicale nazionale degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, richiamando ogni anno migliaia di appassionati. Fra le star delle passate edizioni, è impossibile dimenticare Fausto Leali, Patty Pravo, Stadio, Massimo Ranieri e Loredana Bertè. L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Roseto alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, dell’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, dell’Assessore alla Cultura Francesco Luciani, della Consigliera Comunale Simona Di Felice, del direttore artistico di Emozioni in Musica Morgan Fascioli e dell’addetto stampa Piergiorgio Stacchiotti.

La kermesse proporrà tre progetti differenti tra loro, per soddisfare un pubblico sempre più variegato e legato ad uno dei festival estivi più apprezzati del centro Italia.

PROGRAMMA

Sarà Francesco Gabbani ad aprire l’ottava edizione di Emozioni in Musica. Il due volte vincitore di Sanremo (unico artista ad aver trionfato nelle due principali categorie della manifestazione canora in altrettante edizioni consecutive) inaugurerà la manifestazione martedì 1°agosto in una delle otto date di “Ci vuole un fiore tour”, che precederanno “Francesco Gabbani in Carrara – Finalmente a casa”, un concerto/evento nella sua città nel giorno del suo compleanno, il 9 settembre.

La PFM (Premiata Forneria Marconi) il prossimo 2 agosto sarà di scena nella seconda serata della kermesse rosetana in una data del tour “PFM, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche – abbracciando la poesia di Fabrizio De André”. Per la mitica band guidata dal poliedrico Franz Di Cioccio si tratta di un ritorno ad Emozioni in Musica: il gruppo icona del rock progressive italiano fu, infatti, guest star il 6 agosto 2017 della serata di chiusura della quarta edizione.

Emozioni in Musica 2023 avrà il suo epilogo con il concerto di Al Bano. Si tratta di un appuntamento imperdibile per le migliaia di fans del “Leone di Cellino San Marco” e dei suoi indimenticabili successi. Al Bano festeggerà assieme al pubblico rosetano i suoi 80 anni riproponendo i grandi successi che ne hanno fatto un mito intramontabile della canzone italiana.

L’ottava edizione di Emozioni in Musica è sempre organizzata dall’Associazione musicale Le Ombre -presieduta dal dottor Silvio Brocco – con il contributo del Comune di Roseto, il supporto di numerosi sponsor e la direzione artistica del musicista e compositore Morgan Fascioli.

Ci sono perciò tutte le carte in regola per accontentare i palati fini di ogni appassionato di musica e per vivere anche quest’anno tre emozionanti serate d’agosto, accompagnate dalle note di star dalla vena artistica di elevato spessore e pronte ad essere abbracciate dal calore del pubblico rosetano.

“Emozioni in Musica è un evento che ha già fatto la storia di Roseto – ha esordito il Sindaco Mario Nugnes – Una manifestazione di indiscussa qualità che nel corso degli anni è andata in continuo crescendo grazie all’impegno del Direttore Artistico Morgan Fascioli e del Patron Silvio Brocco, un uomo che ama la musica e che, grazie alla sua attività, riesce a conciliarla con la cultura e con lo sport. Anche quest’anno abbiamo confermato la disponibilità dello stadio di “Fonte dell’Olmo” perché riesce a garantire un’organizzazione stabile e adeguata a concerti di alto livello. Una location che, già lo scorso anno, ha ricevuto l’apprezzamento di tanti appassionati. Continuiamo ad investire negli eventi e lo facciamo seguendo la strada coraggiosa della coprogettazione”.

“Ringrazio Morgan Fascioli e tutta la squadra che sta lavorando per questo importante evento che dà enorme lustro al cartellone delle manifestazioni estive rosetane – ha detto l’Assessore D’Elpidio – Fascioli, assieme al Patron Brocco, rappresenta un punto di riferimento per gli eventi in città e sono certa che lo stadio di Fonte dell’Olmo sarà pronto ad accogliere tantissimi appassionati di buona musica”.

L’Assessore Luciani ha sottolineato che “quello di Emozioni in Musica è un lavoro lungo e che parte da lontano. Un lavoro che vede impegnati il direttore artistico e tutta la squadra, un gruppo di professionisti e volontari che non hanno bisogno di presentazioni e che vantano tanti anni di esperienza. Fare cultura è sempre più difficile e riconfermarsi di anno in anno lo è ancora di più ma eventi come Emozioni in Musica ci fanno capire che questo è ancora possibile”.

“L’ottava edizione di “Emozioni in Musica” si apre con il concerto di Francesco Gabbani che proporrà sul palco un’esibizione a formazione rock, senza basi o sequenze – ha aggiunto il Direttore Fascioli – Poi sarà il turno della Premiata Forneria Marconi, già nostra ospite nel 2017, che vanta ben 53 anni di attività e che è la band più rappresentativa del progressive rock nella storia italiana. A chiudere la rassegna sarà la fantastica voce di Al Bano. Voglio ringraziare l’Associazione Le Ombre, in primis il Presidente Brocco, e tutti i collaboratori che ogni anno si impegnano per la riuscita della manifestazione. Ci vuole una grande squadra per portare avanti progetti del genere. Ringrazio, infine, l’Amministrazione Comunale per il sostegno, tutti i partner e gli sponsor per il supporto”.

“I biglietti sono a disposizione su Ciaotickets.com e in cinque punti vendita sparsi sul territorio di Roseto – ha concluso l’Addetto Stampa Stacchiotti – tutte le informazioni sono comunque disponibili sui nostri canali social e sul sito di Emozioni in Musica. Per quanto riguarda i parcheggi ricordiamo che sono a disposizione diverse aree nei dintorni dello stadio e che, all’esterno, sarà allestito anche un punto di ristoro”.