EagleXman extreme triathlon 2023: dove si svolgerà

CAMPOTOSTO – Per il terzo anno, Flipper Triathlon propone l’attesissimo ed emozionante triathlon estremo ai piedi di “sua maestà”, il Gran Sasso d’Italia: eagleXman extreme triathlon si disputerà sabato 22 luglio 2023 su tre diverse distanze, Full, 113 e la nuova X-Olympic. Dopo l’edizione 0 del 2021 e la prima edizione ufficiale nella passata stagione, quest’anno si svolgerà ufficialmente la seconda edizione di eagleXman extreme triathlon, che è stata presentata a L’Aquila, presso la sala Rivera di Palazzo Fibbioni, ed è stata inserita nel programma del progetto “Rinasci con lo sport – promuovere L’Aquila con lo sport 2023” promosso e finanziato dal Comune.

Alla conferenza stampa erano presenti oltre a Raffaele Avigliano, Presidente del team organizzatore della Flipper Triathlon, ed Ezio Amatucci, direttore gara, anche l’Assessore Ersilia Lancia e il Presidente del Comitato Rinasci con lo sport, Francesco Bizzarri; da tutti è stato sottolineato l’importanza di eagleXman come strumento importante di valorizzazione di questa affascinante area attraverso il turismo sportivo.

“Questo magnifico territorio è sempre stato fonte di ispirazione per tutti noi quando ci preparavamo per le nostre gare di triathlon. L’idea di poter organizzare qui un evento sportivo e far convogliare atleti da tutta Italia, e non solo, l’abbiamo covata per anni. Non vediamo l’ora di vivere, insieme a tutto il nostro staff e ai fantastici e coraggiosi atleti che ci hanno scelto, questa incredibile avventura: sarà una gara contro se stessi, non esiste classifica, per vincere bisogna solo arrivare! E noi saremo pronti a supportare e ad accogliere tutti i partecipanti al mitico traguardo di Campo Imperatore!” – Raffaele Avigliano, Presidente Flipper Triathlon.

Alle tre diverse distanze, Full, 113 e, novità di questa stagione, X-Olympic, parteciperanno in tutto 250 atleti, provenienti da tutta Italia e anche da oltre confine. La partenza per tutti avverrà nella mattinata di sabato 22 luglio dal Lago Campotosto, mentre l’arrivo, dopo i differenti percorsi, avverrà a Campo Imperatore, per esultare e “inchinarsi” davanti alla maestosità del Gran Sasso d’Italia, dopo l’ascesa finale di 6K da Fonte Cerreto fino all’osservatorio.