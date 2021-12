Emergenza terremoto, assegnazione temporanea unità abitative: 3° avviso

TERAMO – È online, nella sezione “Comunicazioni dai Settori” del sito internet ufficiale del Comune di Teramo, il terzo Avviso per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all’assegnazione temporanea delle unità abitative per l’emergenza terremoto. L’assegnazione degli alloggi, che saranno temporaneamente occupati in comodato d’uso gratuito, è una misura alternativa alle altre misure assistenziali previste.

Attualmente sono disponibili 24 alloggi così come riportato nell’Avviso pubblicato e l’assegnazione comporta l’esclusione delle altre misure. Nell’avviso sono indicati i requisiti per la presentazione della domanda, le modalità per l’istruttoria delle stesse, per l’attribuzione dei punteggi, per la formazione della graduatoria e sono indicati i termini di presentazione della richiesta, che scadono il prossimo 16 dicembre.

Al fine di illustrare nel dettaglio tutti gli aspetti connessi all’Avviso, il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore competente Martina Maranella, assieme ai tecnici dell’Ufficio Sisma, incontreranno gli interessati, martedì prossimo 7 dicembre alle ore 17.00 nell’auditorium del Parco della Scienza.