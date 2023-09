“Emergency day”, torneo solidale di Calcio a 5 a Teramo

TERAMO – I volontari del gruppo Emergency Teramo in collaborazione con l’Interamnia Sport Village, hanno organizzato, per domenica 24 settembre un “Emergency day” con un ricco programma di appuntamenti per grandi e piccini all’insegna della solidarietà e della pace!

L’evento si svolgerà all’Interamnia Sport Village a Teramo, in Via De Albentiis 6/A e avrà inizio alle ore 14:30 con un torneo solidale di calcio a 5 al quale ci si potrà iscrivere fino al 21/09 al numero 0861 739459; a seguire, alle 16:30, un momento dedicato ai più piccoli a cura di Teramo Children Aps: “Raccontare la Pace” con le letture per bambini da 3 a 8 anni.

Alle 17:30 saranno la voce di Mario Spallino, attore de “Il Teatro di Emergency” e le foto di Elena Nebiolo che con “Un viaggio per toccare un’idea” accompagneranno il pubblico a Khartoum, luogo dove Emergency ha aperto il Centro Salam di eccellenza in cardiochirurgia, l’unico ospedale di cardiochirurgia totalmente gratuito in un’area abitata da oltre 300 milioni di persone e in cui, fino ad ora sono stati operati pazienti provenienti da 28 paesi diversi in una regione segnata da decenni di conflitti. Il viaggio proseguirà, poi, verso Mayo, a circa 20 chilometri da Khartoum, dove vivono moltissimi profughi scappati dalla povertà e dalla guerra. Qui, nel Centro pediatrico di Mayo, Emergency offre cure gratuite ai bambini fino ai 14 anni di età, un programma di assistenza prenatale e screening per la malnutrizione.

Inoltre alle 20:00 presso il ristorante “Interamnia 13 – Bar Pub Pizzeria”, attiguo al centro sportivo, la serata si concluderà con una cena a base di pizza e patatine al prezzo di 15 € a persona, bevande incluse. È previsto un prezzo ridotto per i bambini.

La prenotazione per la cena è obbligatoria allo 0861 738011 (chiamare dopo le 15).

Parte delle quote di iscrizione al torneo e parte dell’incasso della cena sarà devoluto a Emergency.

Il programma di dettaglio dell’intera giornata è disponibile sulla pagina facebook Emergency Teramo.