Elezioni RSU della Asl di Teramo: Nursind primo sindacato

TERAMO – Storica affermazione del NurSind che diventa per la prima volta il primo sindacato per numero di deleghe e voti ottenuti alle elezioni per la RSU della Asl di Teramo.

Si è votato per il rinnovo della rappresentanza sindacale in seno all’azienda sanitaria il 17, 18 e 19 aprile 2018. Si sono recati alle urne 2153 dipendenti della Asl. Il NurSind ha ottenuto 676 voti (il 32,2%) conquistando 10 seggi sui 33 da assegnare: un incremento di tre delegati rispetto alla precedente composizione della Rsu quando il NurSind ottenne 394 voti. Gli eletti nella lista del NurSind, composta interamente ed esclusivamente da infermieri, sono: Giuseppe De Zolt, Alessio Febo, Francesco Visciotti, Pasquale Lisciani, Roberto Di Mattia, Luca Ruggieri, Flavio Mariani, Francesca Marcangelo, Agnese Mettimano e Cristina Di Ottavio. A sottolineare il successo anche un altro dato: dei tre candidati più votati due sono risultati essere del NurSind.

Dieci seggi sono stati conquistati anche dalla Cgil (659 voti) che però ne ha persi due rispetto alle precedenti elezioni. Sette seggi alla Cisl (429 voti) cinque alla Uil (288 voti) e uno per la Fiasl (46 voti).

Il risultato storico per il NurSind Teramo certifica la crescita costante di consensi nelle elezioni per la Rsu della Asl. La lista del sindacato degli infermieri ha ottenuto ottimi risultati in tutti i presidi ospedalieri della provincia, grazie alle numerose battaglie vinte negli anni (solo a titolo di esempio, quella sul riconoscimento del tempo di vestizione e quella per la banca ore) e a quelle ancora in corso. Il ringraziamento è doveroso a tutti i colleghi che hanno sostenuto e votato il NurSind in queste elezioni e ai 37 candidati della lista che si sono impegnati con passione e abnegazione. Ripagheremo con i fatti la fiducia di tutti.