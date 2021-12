Elezioni Provinciali L’Aquila, “Coraggio Italia” sostiene Iacutone

Quagliarello: “La scelta di sostenere Iacutone, oltre al valore personale del candidato, è un ponte lanciato per unire l’intera provincia”

L’AQUILA – Una “visione strategica” per una “sinergia fra le aree interne”, per “far contare di più l’entroterra e puntare alla soluzione dei tanti problemi comuni”. Questa la linea emersa in un incontro tenutosi all’Aquila, presso la sede di via dei Sali, tra il senatore Gaetano Quagliariello e i rappresentanti territoriali di ‘Coraggio Italia’, e Dino Iacutone, il candidato sostenuto da ‘Coraggio Italia’ alle elezioni provinciali nell’ambito della lista “Centro Destra per la Provincia dell’Aquila” in appoggio al presidente uscente Angelo Caruso. Presenti numerosi amministratori da tutta la provincia.

“La scelta di sostenere Iacutone, oltre al valore personale del candidato – ha affermato Quagliariello -, è un segnale agli amici marsicani e in particolare di Celano che hanno scelto numerosi di aderire al nostro progetto, ma soprattutto è un ponte lanciato per unire l’intera provincia. E’ un titolo di merito per gli amici dell’Aquila e dell’area aquilana, dove da tempo stiamo facendo un grande lavoro, aver compreso l’importanza di fare squadra per essere tutti più forti”. Concetto ribadito dal rappresentante dell’area marsicana Lino Cipollone e dal coordinatore regionale Mimmo Srour, il quale si è detto convinto che “un eletto che possa rappresentare le nostre istanze nell’interesse di tutto il territorio in seno all’amministrazione provinciale, contribuendo alla prosecuzione del buon governo portato avanti dal presidente Caruso e alla realizzazione di progetti concreti” sia “un importante valore aggiunto per il nostro movimento politico e per la nostra terra”.

La Provincia infatti, come ha sottolineato il capogruppo al Comune dell’Aquila Daniele D’Angelo, presente all’incontro insieme al consigliere comunale Marcello Dundee, “non è affatto un ente di serie B: ci siamo fatti promotori di progetti importanti che stanno giungendo a realizzazione – ha osservato D’Angelo -, e ancor più intendiamo farlo in futuro. E’ necessario che tutte le zone della provincia uniscano le forze e impieghino le proprie energie non per coltivare le divisioni ma per rispondere ai comuni bisogni delle aree interne”. Una piattaforma ideale rispetto alla quale il candidato Iacutone ha espresso “piena condivisione. Sono certo che con il sostegno di ‘Coraggio Italia’ raggiungeremo un risultato importante che ci darà forza per lavorare e realizzare in sinergia con il presidente Caruso interventi rilevanti per il bene dei cittadini dell’intero territorio provinciale. Si tratta di un appoggio del quale mi sentirò investito non solo in campagna elettorale ma anche e soprattutto dal giorno dopo quando si tratterà di lavorare per il futuro della provincia dell’Aquila”.