Elezioni provinciali L’Aquila, il commento di Santangelo e Quagliariello

Gaetano Quagliariello: “Il risultato di oggi rappresenta il primo passo di un percorso che non poteva iniziare meglio“

L’AQUILA – “Un risultato straordinario, che dimostra la validità del progetto federativo messo in campo e ci sprona ancor di più a lavorare per il futuro”. Così Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del consiglio regionale, e Mimmo Srour, coordinatore regionale di ‘Idea-Cambiamo’ in Abruzzo, commentano il risultato di Luca Rocci, secondo degli eletti al consiglio provinciale dell’Aquila con il sostegno della federazione tra il gruppo civico di Santangelo e il movimento politico ‘Idea-Cambiamo’.

“Il dato è ancor più significativo – affermano Santangelo e Srour – se si considera che è frutto del consenso di ben 89 amministratori, a testimonianza del radicamento sul territorio. Ciò attesta la serietà del lavoro svolto e la crescita di un’area liberal-conservatrice, rappresentata dalla nostra federazione, che è stata determinante per la vittoria del centrodestra in queste elezioni provinciali e darà forza alla coalizione in tutte le prossime competizioni elettorali, nelle quali saremo presenti con il nostro contributo di idee e rappresentanza. A Luca Rocci e a tutti i consiglieri eletti – concludono – i migliori auguri di buon lavoro”.

“Voglio augurare buon lavoro a Luca Rocci e rivolgere i più convinti complimenti a Mimmo Srour e Roberto Santangelo. Il risultato di oggi rappresenta il primo passo di un percorso che non poteva iniziare meglio”. Lo dichiara Gaetano Quagliariello, senatore di ‘Idea-Cambiamo’.