Elezioni a Fossacesia: confermato il sindaco Di Giuseppantonio con il 63.21%

Le prime parole dopo la riconferma: “Ho rinunciato ad altre opportunità politiche per restare alla guida della mia città, che amo profondamente”

FOSSACESIA – “Un grande successo per me, per la mia lista e per Fossacesia, che con la nostra Amministrazione avrà l’opportunità di proseguire lungo il cammino tracciato negli ultimi 5 anni dal mio esecutivo comunale e decisa a diventare una città moderna e pronta alle nuove sfide”.

Sono le prime parole espresse dal riconfermato Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, dopo lo spoglio che lo ha visto nettamente premiato con il 63.21 per cento dei voti per un nuovo mandato alla guida di Fossacesia, il centro più grande tra i 51 della provincia di Chieti, chiamati ieri al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

“Ho rinunciato ad altre opportunità politiche per restare alla guida della mia città, che amo profondamente – ha sottolineato Di Giuseppantonio – anche perché dobbiamo avviare alcune importanti opere pubbliche, che completeranno il processo di cambiamento di Fossacesia. Sono orgoglioso del risultato ottenuto e per la fiducia che ci è stata accordata e di questo ringrazio i miei concittadini. Il voto che ci è stato dato ha voluto premiare la politica del fare. Vogliamo, insomma, una città che sia orgogliosa di se stessa e del ruolo che immaginiamo per essa nella nostra regione. Oggi amministrare i comuni è una vera e propria missione, e ciò richiede sacrificio, tempo e uno stimolo che non deve spegnersi mai. La nuova Amministrazione continuerà a lavorare per fare di Fossacesia una città più dinamica e connessa con il territorio e l’Abruzzo”.

Di Giuseppantonio è stato appoggiato dalla lista “Per Fossacesia” ottenendo 2337 voti e 8 seggi. Gli altri due candidati Mariella Arrizza per Alternativa Civica e Nicola Allegrini per M5S hanno rispettivamente preso il 24.99% (3 seggi) e l’11.79% (1 seggio).