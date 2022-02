Elezioni Comunali L’Aquila, D’Angelo illustra l’obiettivo di “Coraggio Italia”

“Il nostro movimento si candida a incidere sul governo della città in termini di progettualità, concretezza, qualità e competenza”

L’AQUILA – “Il fatto che le prossime elezioni amministrative per il Comune dell’Aquila cadano in un momento di grandi rivolgimenti politici generali, che investono tutti i partiti e tutti gli schieramenti, dà ragione e offre grandi opportunità a chi da tempo lavora per la ricostruzione di un’area di cui la crisi di questi due anni ha dimostrato esserci un grande bisogno e che sconta un chiaro deficit di rappresentanza”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’ al Comune dell’Aquila e coordinatore provinciale di ‘Cambiamo – Coraggio Italia’.

“Nel sostenere la ricandidatura di Pierluigi Biondi – prosegue D’Angelo -, il nostro movimento si candida a sua volta a incidere sul governo della città in termini di progettualità, concretezza, qualità e competenza, dando voce a quell’area del ‘fare’, liberale e pragmatica, che non a caso in un momento di così forte disorientamento politico sta assumendo sempre più centralità a tutti i livelli, che ha una sua identità e che all’Aquila si inserisce saldamente in un quadro di coalizione perché qui una coalizione esiste e ha dato prova di voler continuare a farlo. Si tratta di una centralità in grado di unire una idea ambiziosa al realismo necessario a metterla in atto: un progetto che per quanto ci riguarda parte da lontano, a tutti i livelli, ed è frutto di un lungo lavoro di visione e ricostruzione dell’area liberale e non certo di posizionamenti tattici dell’ultimo minuto in uno spazio centrale tornato fortemente ‘di moda’. Questi due anni di crisi hanno evidenziato quanto di una forza come la nostra ci sia bisogno, in particolare in una città come quella dell’Aquila che deve andare avanti lungo il percorso intrapreso, impedire ritorni a un passato fortunatamente archiviato, ma anche avere un nuovo impulso e segnare un cambio di passo. Il nostro progetto politico, aperto alla partecipazione di tutti coloro che intendono portare un contributo alla ricostruzione sociale ed economica della città – conclude D’Angelo -, sarà centrale in ogni senso e potrà fare la differenza”.