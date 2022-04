Elezione consigli di quartiere a Cologna: buona affluenza per le assemblee

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grande partecipazione e affluenza per le assemblee pubbliche per l’elezione dei componenti dei Consigli di Quartiere e di Frazione che si sono tenute rispettivamente martedì sera a Cologna Spiaggia e mercoledì sera a Cologna Paese. “Siamo veramente molto soddisfatti per l’affluenza record che si è registrata e che ha visto circa 270 votanti a Cologna Spiaggia e oltre un centinaio di presenze a Cologna Paese” dichiarano il Sindaco Mario Nugnes, il Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti e il Consigliere delegato ai Consigli di Quartiere e di Frazione Vincenzo Addazii. “Questo è il segnale inequivocabile che c’è grande voglia di partecipare alla vita amministrativa della nostra città da parte della cittadinanza e che, nei cinque anni appena trascorsi, si è sentita e come la mancanza di questi importanti strumenti di partecipazione democratica”.

“In campagna elettorale, malgrado lo scetticismo di molti, avevamo rilanciato con forza l’idea di riattivare questi importanti strumenti, dedicandogli ampio spazio nel nostro programma elettorale, oggi possiamo dire che i risultati e l’affluenza di danno pienamente ragione” sottolineano il primo cittadino Nugnes e il Consigliere delegato Addazii. “Siamo convinti che il bene comune sarà l’obiettivo centrale che i Consigli di Quartiere e di Frazione andranno a perseguire e che saranno un utilissimo strumento di raccordo tra l’Amministrazione e il territorio”.

Questi gli eletti nelle prime due assemblee. Cologna Spiaggia: Ranalli Donato; Pistilli Gino; Di Silvestre Domenico; Mazzella Antonella; Di Stanislao Andrea; Quaranta Vanessa; Di Pancrazio Stefano, Forcella Piergiorgio; Delli Compagni Alessia. Cologna Paese: Sottanelli Davide; Durante Piera; Bellachioma Barbara; Cerasi Ennio; Nardillo Emilia Dolores; Profico Cesare; Di Annunzio Alessandra; Pomenti Camillo; Sgamma Angelo. “Da parte dell’Amministrazione rosetana un grosso in bocca al lupo a tutti gli eletti, auspicando che possa instaurarsi un proficuo e costruttivo rapporto di collaborazione” concludono gli amministratori comunali.