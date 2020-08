Elena Fanti a Palena presenta il suo romanzo a Castello Ducale

PALENA – “Anna ha appena compiuto cinquant’anni. Il marito l’insulta, l’umilia, la domina. La violenza psicologica l’ha segnata. È piena di rimpianti. Magro bilancio, il suo. Al tramonto di un giorno sereno incontra Donato. L’uomo è sulla sedia a rotelle. Il momento è delicato. Lei è affacciata al parapetto di un ponte. Vuole buttarsi? Lui pensa di sì e si avvicina con cautela per rivolgerle la parola. Lei si volta di scatto per cacciarlo. Lui insiste, vuole solo offrirle un caffè. Anna esita, ma lo sguardo magnetico dell’uomo la induce ad accettare. Cosa accadrà fra loro?”.

Questo l’inizio del romanzo di narrativa sentimentale “Mi permetta di offrirle un caffè”, scritto da Elena Fanti e pubblicato da “Le Mezzelane Casa Editrice”. Un libro grazioso, da leggere, raccontare e regalare.

Martedì 11 agosto 2020 alle ore 18:00 e per un’ora circa, la scrittrice sarà ospite di Manola Ida Venzo, archivista, storica e scrittrice, nel salotto culturale “Segnalibro: Incontro con l’autore e non solo…” L’evento si svolgerà all’aperto nel Castello Ducale di Palena (Ch) in via Appiè la torre. Verrà garantito il distanziamento sociale.